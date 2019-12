Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einbruchsdiebstahl in leerstehende Wohnung in St. Johann

Saarbrücken-St.Johann (ots)

In der Zeit von vergangenen Freitag, 06:15 Uhr, bis Samstag, 06:30 Uhr, wurde in eine leerstehende Wohnung in der Sulzbachstraße in Saarbrücken St.Johann eingebrochen. Nachdem der bislang unbekannte Täter die Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug aufgehebelt hatte, musste dieser jedoch feststellen, dass die Wohnung leergeräumt war und sich in ihr keinerlei Wertgegenstände befanden. Vor Ort konnte entsprechendes Spurenmaterial gesichert werden. Sonstige Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Saarbrücken-Stadt.

