Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei bringt drei Ladendiebe ins Gefängnis

Saarbrücken (ots)

Zwei junge Männer wurden bereits am Mittwoch, 04.12.2019 gegen 18:00 Uhr in der Saarbrücker Bahnhofstraße auf frischer Tat beim Ladendiebstahl betroffen und vorläufig festgenommen. Die beiden hatten in einem Kaufhaus ca. 30 Flaschen hochwertigen Parfums im Gesamtwert von 3.200 Euro entwendet. Am Folgetag, 05.12.2019 wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Dieser verkündete Haftbefehle gegen die Täter. Beide wurden in die JVA Ottweiler gebracht. Die beiden jungen Männer erklärten gegenüber der Polizei, erst 16 Jahre alt zu sein. Ausweisen konnten sie sich nicht. Die Personalien stehen noch nicht fest. Da an dem angegebenen Alter erhebliche Zweifel bestehen, wurde ein Altersfeststellungsverfahren eingeleitet. Das Ergebnis steht noch aus.

Am 05.12.2019 gegen 10:00 Uhr entwendete eine 35-jährige Frau in einem Supermarkt im Stadtteil Alt-Saarbrücken (hauptsächlich alkoholische) Getränke im Wert von ca. 178 Euro. Die Tat wurde von einem Mitarbeiter des Geschäfts beobachtet, der die Frau beim Verlassen des Geschäfts anhielt. Die Frau wurde anschließend von der Polizei festgenommen. Es stellte sich heraus, dass sie zuvor bereits aufgrund ähnlicher Taten in Erscheinung getreten ist. Sie wurde ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ auch gegen die 35-Jährige einen Haftbefehl. Sie befindet sich nun in der JVA Zweibrücken in Untersuchungshaft.

