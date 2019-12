Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfallflucht in Rilchingen-Hanweiler - Zeugen gesucht!

Rilchingen-Hanweiler (ots)

Am Sonntag vormittag, 01.12.2019, gegen 10:45, meldet ein Anwohner der Straße Am Holzplatz in Rilchingen-Hanweiler, Gemeinde Kleinblittersdorf, einen stark unfallbeschädigten Renault Clio mit französischen Kennzeichen. Das Auto wurde durch den Unfallverursacher an Ort und Stelle trotz Beschädigungen an einer Mauer sowie einem Blumenkübel zurückgelassen. Der Schadenswert beträgt mehrere tausend Euro, der Unfall muss sich zwischen 06:30 und 10:00 Uhr ereignet haben. Noch am Abend des gleichen Tages meldete sich eine 22-jährige Frau aus Sarreguemines / Frankreich auf einer Saarbrücker Polizeidienststelle, die das Fahrzeug gefahren haben will. Bislang gilt ihrer Fahrereigenschaft jedoch nicht als gesichert. Zur Ermittlung des tatsächlichen Fahrers steht die Saarbrücker Polizei zur Zeit in Austausch mit den französischen Behörden. Zudem wurden entsprechende Spuren an und in dem Fahrzeug gesichert, der Frau eine Blutprobe entnommen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt telefonisch unter 0681-9321-233 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell