Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brand einer Gartenlaube - Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 01.12.2019, wird der Saarbrücker Feuerwehr gegen 14:30 Uhr eine brennende Gartenlaube in der Kleingartenanlage im Bereich der Malstatter Brücke in Saarbrücken gemeldet. Die Hütte brennt letztlich vollständig aus, ein Übergreifen der Flammen auf andere Lauben kann rechtzeitig verhindert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Verdachts der Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt telefonisch unter 0681-9321-233 in Verbindung zu setzen.

