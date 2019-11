Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Demonstrationszug anlässlich des "Globalen Klimaaktionstages" am 29.11.2019 durch die Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken (ots)

Vor Beginn der UN-Weltklimakonferenz am kommenden Montag in Madrid protestierten am heutigen Freitag (29.11.2019) weltweit mehrere Millionen Menschen für mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Allein in Deutschland waren im Rahmen der "Fridays for Future"-Bewegung mehr als 500 Versammlungen und Demonstrationszüge angemeldet. Auch in Saarbrücken fanden sich um 14:30 Uhr 3.500 Personen auf dem Tbilisser Platz ein, um im Anschluss unter dem Motto "Globaler Klimaaktionstag" durch die Saarbrücker Innenstadt zu ziehen. Während der Dauer des Aufzuges kam es bis ca. 17:00 Uhr im Innenstadtbereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

