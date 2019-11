Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung - Gestohlene EC-Karte am Geldautomaten eingesetzt

Saarbrücken (ots)

Bereits am 16. August 2019 wurde einer 75-Jährigen Geschädigten am Saarbrücker Hauptbahnhof die Geldbörse entwendet. Unmittelbar nach dem Diebstahl versuchte ein unbekannter Täter mit der EC-Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten in der Saarbrücker Innenstadt 1.000EUR Bargeld abzuheben, was jedoch wegen des fehlenden PINs scheiterte. Der bislang unbekannte Täter wurde bei der Geldabhebung von Überwachungskameras aufgezeichnet. Wer kennt diese männliche Person?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 oder jede andere Polizeidienststelle.

