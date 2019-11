Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Vollstreckung Haftbefehl nach Raub, Körperverletzung und Diebstahl. 19-Jähriger von der Saarbrücker Polizei verhaftet.

Saarbrücken (ots)

Am vergangenem Wochenende kam es zu einem Diebstahls- sowie Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer jungen Frau und deren Bekannten an der Johanneskirche in Saarbrücken. Gegen den amtsbekannten Täter konnte gestern aufgrund eines Raubes, der ebenso vor wenigen Tagen in der Landeshauptstadt begangen wurde, nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminaldienstes Saarbrücken ein Haftbefehl beim Amtsgericht Saarbrücken erwirkt und am heutigen Mittag von Beamten der PI Sbr.-Stadt vollstreckt werden. Der Tatverdächtige wurde in der Folge in die JVA Ottweiler eingeliefert.

Zudem erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei seiner Festnahme führte die Person eine Pistole ohne entsprechendes Prüfkennzeichen mit, die nach dem Waffengesetz einer Schusswaffe gleichgestellt ist.

R. Ternes, POK

