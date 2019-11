Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Festnahme nach Ladendiebstahl: Vorführung beim Haftrichter

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, den 21.11.2019, wurde nach vorangegangenem Ladendiebstahl in einem Saarbrücker Kaufhaus in der Bahnhofstraße, der Täter von den Ladendetektiven bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Durch die Beamten konnte bei der Durchsuchung des Täters ein griffbereites Stichwerkzeug aufgefunden werden. Da der 31-jährige Algerier in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, im Bereich der Eigentumskriminalität erheblich in Erscheinung getreten ist und er erst am 13. November aus der Justizvollzugsanstalt in Gießen entlassen wurde, erging seitens der Staatsanwaltschaft die Entscheidung zur Vorführung beim Haftrichter.

Bernd Eberlein, Polizeihauptkommissar

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell