PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg
Landkreis Ravensburg (ots)
Leutkirch im Allgäu
Jugendlicher betrunken mit E-Scooter unterwegs
Unter Alkoholeinwirkung stand ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer, der von einer Streife des Polizeireviers Leutkirch am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr in der Untere Grabenstraße kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, weshalb der Jugendliche die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe in eine Klinik begleiten musste. Anschließend wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.
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