Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrskontrollen

Nach Verkehrskontrollen am Mittwoch- und Donnerstagabend auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kemmerlang und Ravensburg ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen zwei 28 und 43 Jahre alte Autofahrer. Der 28-Jährige, der von Beamten am Donnerstagabend kontrolliert wurde, zeigte bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis an. Für den Fahrer folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro. Der 43-Jährige, der am Abend zuvor von Beamten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde, sieht sich hingegen einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegenüber. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war ihm seine Fahrerlaubnis aufgrund anderer Verstöße nur wenige Monate zuvor rechtskräftig entzogen worden.

Weingarten

Alkoholisierter leistet nach Ladendiebstahl Widerstand

Nach einem Ladendiebstahl am Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Franz-Beer-Straße hat ein 44-Jähriger Widerstand gegen Einsatzkräfte geleistet. Der Alkoholisierte wurde von einem Ladendetektiv beim Diebstahl mehrerer kleinerer Gegenstände ertappt und zeigte sich zunächst kooperativ. Nachdem die Polizei verständigt worden war, flüchtete der Mann jedoch aus dem Geschäft, wo er von den just eintreffenden Einsatzkräften vorläufig festgenommen wurde. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen warf der 44-Jährige mit Beleidigungen um sich und setzte sich zur Wehr. Als er in eine Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbracht werden sollte, versuchte der Alkoholisierte einem Beamten in das Gesicht zu schlagen. Um dem renitenten 44-Jährigen Herr zu werden, mussten die Polizisten im weiteren Verlauf auch Pfefferspray und Schlagstock gegen ihn einsetzen. Er wurde schließlich aufgrund seines Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Weingarten

Unfallflucht

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagnachmittag in der Liebfrauenstraße angerichtet und anschließend Unfallflucht begangen. Zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr touchierte der Unbekannte vermutlich beim Rangieren im Bereich einer Bankfiliale einen geparkten VW Golf, um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Das Polizeirevier Weingarten hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu dem Unfall und dem unbekannten Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen im Allgäu

Feuerwehr rückt zu Fahrzeugbrand aus

Zu einem Fahrzeugbrand auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Oflings sind am Donnerstagnachmittag Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Eine 84-Jährige hatte während der Fahrt bemerkt, dass sie an ihrem Renault kein Gas mehr geben konnte, und unmittelbar danach Rauch am Fahrzeugheck festgestellt. Die Seniorin stellte ihren Wagen ab und konnte sich in Sicherheit bringen. Der Wagen brannte vollständig aus und wurde von der örtlichen Feuerwehr abgelöscht. Eine Person, die im Zuge der Löscharbeiten über gesundheitliche Probleme klagte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der wirtschaftliche Totalschaden am Pkw wird auf wenige tausend Euro beziffert.

Wangen im Allgäu

Unbekannter begeht Unfallflucht

Hinweise zu einer Unfallflucht am Donnerstagmittag in der Freiherr-von-Eichendorf-Straße erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Ein Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug zwischen 12 Uhr und 14.45 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche im Bereich der vorderen Stoßstange und fuhr anschließend davon. Um die Regulierung des Sachschadens von schätzungsweise rund 3.000 Euro kümmerte er sich nicht. Personen, die Hinweise zum Unfall und dem Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 melden.

Wangen im Allgäu

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter dem Einfluss von Cannabis stand ein 25 Jahre alter Autofahrer, der am Donnerstagmittag von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Nachdem die Beamten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt hatten und ein Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, ordneten sie bei dem 25-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an. Ein angeblich ärztliches Rezept zum Konsum von medizinischem Cannabis, das der 25-Jährige im Rahmen der Kontrolle vorzeigte, hielt der Überprüfung der Beamten nicht stand und wurde offensichtlich über eine Onlineplattform ausgestellt.

Aitrach / A 96

Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall - zwei Personen schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach hat sich am Donnerstagabend ein Pkw überschlagen. Der 39 Jahre alte Fahrer eines VW Passat geriet gegen 21.40 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache bei starkem Regen vom rechten Fahrstreifen auf die linke Fahrspur und prallte dort seitlich mit dem Ford eines 33-Jährigen zusammen. Infolge der Kollision kam der VW des Unfallverursachers nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sowohl der 39-Jährige als auch sein Beifahrer zogen sich schwerere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ford hingegen konnte seinen Wagen kontrolliert abbremsen, er und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Neben mehreren Rettungswagen war an der Unfallstelle auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt entstand infolge des Unfalls Sachschaden von rund 40.000 Euro, ein Abschleppdienst transportierte den stark beschädigten VW ab.

Aichstetten

Arbeitsunfall

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein 36 Jahre alter Arbeiter am frühen Donnerstagabend auf einer Baustelle im Bereich der Hochstraße zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach in dem Wohnhaus, das sich derzeit in Kernsanierung befindet, im zweiten Obergeschoss ein morscher Holzbalken. Der Arbeiter stürzte in der Folge durch die Decke in das erste Obergeschoss, zog sich Verletzungen am Rücken und an den Beinen zu und war kurzzeitig nicht ansprechbar. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallörtlichkeit wurde auch von einem Rettungshubschrauber angeflogen. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen zum Arbeitsunfall übernommen.

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