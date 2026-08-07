Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung gefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 19-jähriger Autofahrer, den eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagvormittag kontrolliert hat. Der Mann zeigte im Gespräch mit den Beamten drogentypische Auffälligkeiten, einen Vortest verweigerte er. Er musste sich daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen und sein Fahrzeug stehenlassen. Sollte die Auswertung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, erwarten den Heranwachsenden ein empfindliches Bußgeld und weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen.

Sigmaringen

Einbruch

In ein Wohnhaus in der Straße "Am Riedbaum" ist ein unbekannter Täter am Donnerstagvormittag eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 7 und 12 Uhr verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu den Räumen und durchsuchte diese nach Wertsachen. Neben Bargeld erbeutete der Täter dabei auch einen Tresor und zwei Spielkonsolen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, denen im genannten Bereich Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen/Krauchenwies

Posing-Kontrollen

Nachdem in der Sigmaringer Innenstadt und im Umland jüngst vermehrt junge Erwachsene auffallen, die offenbar der Poser-Szene zuzuordnen sind und mit ihren Fahrzeugen insbesondere in den Abendstunden die Nachtruhe stören, hat die Verkehrspolizei am Donnerstagabend schwerpunktmäßig kontrolliert. Bereits gegen 17 Uhr zogen die Beamten dabei in Krauchenwies einen auffälligen BMW aus dem Verkehr, der insgesamt zwölf so erhebliche technische Mängel aufwies, dass die Fahrt für den 29-jährigen Lenker vor Ort endete und das Fahrzeug nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen unmittelbar stillgelegt wurde. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige folgt ebenfalls. Gegen 21.45 Uhr fiel der Streife in der Antonstraße ein 18-jähriger Motorradfahrer ins Auge, der im weiteren Verlauf durch mehrfaches Aufheulenlassen des Motors und, in Richtung Laiz fahrend, durch eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit und aktives Kurvenschneiden auf sich aufmerksam machte. Der Zweiradlenker wurde schließlich in Vilsingen angehalten und kontrolliert. Auch er muss nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen. Insgesamt kontrollierten die Beamten an dem Abend acht Fahrzeuge und sprachen neben den genannten Sanktionen drei weitere Verwarnungen aus. Die Schwerpunktkontrollen werden auch in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Gutenstein

Nach Radsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 61-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagmorgen auf der Geh- und Radwegbrücke bei Dietfurt zugezogen. Der Mann kam auf regennassem Untergrund gegen 8 Uhr ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Er verletzte sich dabei schwer im Bereich des Oberkörpers und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Saulgau

Berauscht Unfall verursacht

Mutmaßlich in berauschtem Zustand ist ein 36-jähriger Pkw-Lenker am frühen Freitagmorgen auf der L 285 zwischen Bad Saulgau und Lampertsweiler verunfallt. Gegen 1.30 Uhr kam der Mann in einem Waldstück nach links von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in den angrenzenden Wald. Dort prallte der Opel gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Während der Fahrer nach derzeitigem Stand wie durch ein Wunder nur leicht verletzt wurde, stellten die Beamten bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Außerdem gab er an, auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, zudem musste er sich mehrere Blutproben entnehmen lassen. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich weiter, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und am Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen mehrerer Vergehen strafrechtlich ermittelt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ostrach

Nach Fahrfehler vier Fahrzeuge beschädigt

Nachdem er beim Ausparken von der Bremse aufs Gaspedal abgerutscht ist, hat ein 86-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben. Auf dem Parkplatz in der Sigmaringer Straße prallte der Daimler des Seniors gegen 14.30 Uhr erst in einen geparkten Mazda, schob diesen auf einen Opel, der seinerseits wiederum in die Seite eines Skoda prallte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Ostrach

Streit beim Gassigehen

Wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 65-jährigen Hundehalter. Dieser war am Donnerstagmorgen mit zwei weiteren Hundebesitzern in Streit geraten, denen er zunächst vorwarf, ihre Hunde nicht angeleint zu haben. Im Zuge des Disputs soll er einem 41-Jährigen dabei einen Faustschlag ins Gesicht verpasst und diesen verbal bedroht und beleidigt haben. Hierdurch wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Außerdem fertigte er Fotos von dem Geschädigten. Mehrere Schutzbehauptungen des 65-Jährigen gegenüber den Polizeibeamten, beispielsweise keine Bildaufnahmen getätigt zu haben, konnten schnell als unwahr entlarvt werden, nachdem sich die Bilder in den gelöschten Elementen des Handys wiederfanden.

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