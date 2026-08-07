Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mülleimerbrand

Zu einem brennenden Mülleimer wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend alarmiert. Kurz nach 22 Uhr stand die Papiertonne, die von Unbekannten vermutlich vom nahegelegenen Schulgelände in Richtung Rotach gezogen wurde, in der Vogelsangstraße im Vollbrand. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Inhalt vorsätzlich angezündet wurde. Ob drei bislang unbekannte Jugendliche, die von einer Zeugin kurz nach dem Brandausbruch in der Nähe beobachtet wurden, damit im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Sie werden als 14 bis 18 Jahre alt beschrieben und seien in Richtung Eckenerstraße davongerannt. Einer habe ein blaues T-Shirt getragen, ein weiterer habe blonde Haare gehabt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Unbekannten unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 32-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung auf einem E-Scooter kontrolliert wurde. Da der Mann deutliche betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten zeigte, einen Vortest jedoch ablehnte, musste er sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte zunächst nicht mehr weiterfahren. Das Ergebnis der noch ausstehenden Blutuntersuchung wird nun über den weiteren Verlauf des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden.

Langenargen

Schaufensterscheibe beschädigt

Möglicherweise mit einem Stein hat ein Unbekannter eine große Glasscheibe an einem Lebensmitteldiscounter in der Eisenbahnstraße beschädigt. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde der Schaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist, an der Scheibe beim Gehweg in Richtung Bahnhof verursacht. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Überlingen

Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Motorrad

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag in der Wiestorstraße ein 10-jähriger Radfahrer und ein 47-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Das Kind wollte gegen 16 Uhr stadteinwärts fahrend von der Wiestorstraße nach links in die Krummebergstraße abbiegen und kündigte dies zu spät mittels Handzeichen an. Im selben Moment wollte der 47-Jährige an dem Radfahrer vorbeifahren, wodurch es zum Zusammenstoß kam und beide stürzten. Während der Motorradfahrer vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, holte die Mutter den 10-Jährigen ab.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag im Kreisverkehr Mühlhofen gefordert. Die 19-jährige Lenkerin eines Audi wollte kurz vor 10 Uhr von Salem kommend in den Kreisel einfahren und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr befindlichen VW eines 56-Jährigen. Sie nahm diesem die Vorfahrt, sodass der VW den Audi im Heckbereich traf und diesen drehte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Mitfahrerin im VW leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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