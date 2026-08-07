Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Hechingen und Ravensburg sowie des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.08.2026

Mengen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Der Polizeiposten Mengen hat einen 36-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, der im Verdacht steht, Ende März Sprit im Wert von über 2.000 Euro an verschiedenen Tankstellen im Landkreis Sigmaringen und im Bodenseekreis betrügerisch erlangt zu haben. Die Ermittler kamen dem 36-Jährigen auf die Spur, weil dieser am 31.3. einen Mietwagen sowie mehrere Kanister an einer Tankstelle in Mengen betankt und die Rechnung in Höhe von knapp 500 Euro nicht bezahlt hatte. Zuvor hatte er an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht. Bei seiner Tat wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten die Beamten den 36-Jährigen schließlich identifizieren und fanden im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung entsprechende Beweismittel sowie weitere gestohlene Kennzeichen. Dadurch konnten dem 36-Jährigen mindestens fünf weitere Taten an Tankstellen in Meßstetten, Meßkirch, Pfullendorf und Oberteuringen zur Last gelegt werden. Hier hatte der Tankbetrüger an seinem eigenen Fahrzeug jeweils zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht, seinen Tank und mehrere Kanister betankt und die Zapfanlagen ohne zu bezahlen verlassen. Der 36-jährige polnische Staatsangehörige gelangt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs, Diebstahls und Kennzeichenmissbrauchs zur Anzeige.

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