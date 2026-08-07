Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeirevier Friedrichshafen ab September unter neuer Leitung

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Friedrichshafen/Ravensburg (ots)

Das Polizeirevier Friedrichshafen wird ab September einen neuen Leiter haben: Polizeioberrat Michael Weber wird neuer Chef des Bodenseereviers. Bislang stand das Polizeirevier Friedrichshafen unter der kommissarischen Leitung des Ersten Polizeihauptkommissars Alexander Schulz, der seit dem Wechsel von Polizeidirektor Nicolas Riether im Januar dieses Jahres in den Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Ravensburg die Geschicke des Reviers leitete.

Michael Weber stammt aus der Region und begann seine polizeiliche Karriere im Jahr 2001. Nach seiner Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst folgte das Studium zum Polizeikommissar, bevor der 49-Jährige 2018 in den höheren Polizeivollzugsdienst aufstieg. Im Anschluss war Weber rund zwei Jahre beim Innenministerium als Referent im Projektstab für die Polizeistruktur 2020 tätig. Mit der Gründung des Polizeipräsidiums Ravensburg im Jahr 2020 wurde ihm die Aufgabe als Leiter des Polizeireviers Ravensburg übertragen.

"Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit, das größte Polizeirevier im Polizeipräsidium Ravensburg zu leiten, die sicherlich auch ihre Herausforderungen mit sich bringen wird", so der Polizeioberrat bei der Aushändigung der Bestellungsverfügung durch Polizeipräsident Renato Gigliotti.

Wer sein Nachfolger in Ravensburg wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Bis die Stelle neu besetzt wird, übernimmt sein bisheriger Stellvertreter, Erster Polizeihauptkommissar Armin Rau, die kommissarische Leitung des Polizeireviers.

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