Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Container aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Ziegelstraße einen Container aufgebrochen. In dem Container waren lediglich alte Autobatterien und leere Behälter gelagert, die Täter flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Der entstandene Sachschaden am Container dürfte wenige hundert Euro betragen.

Aulendorf

Anwohner provoziert - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen bislang unbekannte Personen, die am Mittwochabend einen Anwohner in der Bachstraße provoziert hatten. Zwischen 22 Uhr und 23 Uhr klopften mehrere E-Scooter-Fahrer offensichtlich mehrmals gegen eine Fensterscheibe an dem Haus des Mannes und flüchteten daraufhin. Zudem stehen die Unbekannten im Verdacht, eine Regenrinne eingedellt und an einer weiteren einen Aufkleber angebracht zu haben, der sich nicht mehr ohne Weiteres entfernen ließ. Anwohner und andere Zeugen, denen die unbekannten E-Scooter-Fahrer durch ihr Verhalten ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Isny im Allgäu

Berauschter randaliert - Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein berauschter 19-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in der Schlegelstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge verständigte gegen 0.30 Uhr die Polizei, als der junge Mann offensichtlich testete, ob geparkte Pkw möglicherweise unverschlossen sind, und in der Straße unter anderem Mülltonnen herumschmiss. Während ein Alkoholtest bei der folgenden Personenkontrolle negativ verlief, schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Kokain an. Gegen den 19-Jährigen, der deutlich umherschwankte und mit einem E-Scooter unterwegs war, wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ob er mit seinem Verhalten in der Schlegelstraße zudem Sachschaden angerichtet hat, ist Gegenstand weiterer Abklärungen.

Amtzell

Geschwindigkeitsmessungen

Insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer, die bis zu 135 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h auf dem Tacho hatten, wurden von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu auf der B 32 im Bereich Hinterholz gestoppt. Die Polizisten hatten mit ihren Geschwindigkeitsmessungen am Mittwochvormittag gezielt die unfallträchtige Bundesstraße in den Blick genommen und leiteten gegen die Betroffenen entsprechende Verwarngeld- oder Bußgeldverfahren ein.

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