Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunsicheren Pkw stillgelegt

Nachdem sie im Rahmen einer Kontrolle am Dienstagmittag technische Mängel an dem Pkw festgestellt hatten, haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen einen Smart Forfour stillgelegt. Der 38-jährige Lenker des Pkw war gegen 12 Uhr im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle beim Nollhof gemessen und angehalten worden. Im Rahmen der ganzheitlichen Überprüfung stellten die Beamten diverse Mängel an der Fahrzeugtechnik fest und führten den Wagen daraufhin bei einem Sachverständigen vor. Dieser attestierte insgesamt 30 Fahrzeugmängel, von denen rund eine Hand voll so gravierend waren, dass der Pkw als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Die Fahrt endete daraufhin an Ort und Stelle und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß kommt auf den 38-Jährigen ein weiteres Bußgeld wegen des nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeugs zu. Ebenso auf den Halter des Wagens, dem die Unzulänglichkeiten bekannt gewesen sein dürften und der nichts desto trotz die Fahrt zuließ.

Sigmaringendorf

Anlagebetrug

Opfer eines Anlagebetrugs ist in den vergangenen Wochen ein 83-Jähriger geworden und hat dabei einen nicht unerheblichen Geldbetrag verloren. Der Mann war in den sozialen Medien auf eine vermeintlich lukrative Geldanlage aufmerksam geworden und hatte daraufhin mit dem angeblichen Unternehmen Kontakt aufgenommen. Im weiteren Verlauf ließ sich das Opfer in einer Kommunikation über WhatsApp dazu verleiten, in mehreren Transaktionen rund 40.000 Euro zu überweisen. Erst als der Mann sich die Summe ausbezahlen lassen wollte und dazu nochmals mehrere tausend Euro an "Steuergebühren" hätte überweisen sollen, wurde er misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und weist in diesem Zusammenhang abermals auf diese dreiste Kriminalitätsform hin. Werden Sie misstrauisch bei überdurchschnittlichen Renditeversprechen im Internet, insbesondere über Social Media. Trauen Sie den Werbeanzeigen nicht. Teils werden selbst Bilder von Prominenten dazu missbraucht, ohne deren Wissen gefälschte Annoncen oder Videos authentischer erscheinen zu lassen. Prüfen Sie derartige Angebote durch eine Recherche im Internet gegen und fragen Sie sich, warum so hohe Renditen angeboten werden können, während der marktübliche Durchschnitt deutlich darunter liegt. Niemand hat Geld zu verschenken! Weitere Informationen dazu: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Bad Saulgau

Kein Fahrzeug gekauft, dafür Geld verloren

Von Unbekannten um rund 16.000 Euro betrogen wurde ein 45-Jähriger jüngst in Bad Saulgau. Der Mann erhielt eine E-Mail, augenscheinlich von einem Geldinstitut, in dem ihm mehrere Kraftfahrzeuge zum Kauf angeboten wurden. Nachdem der Geschädigte Interesse an einem der inserierten Wagen bekundet hatte, wurde er aufgefordert, das Geld vorab an eine Bankverbindung zu überweisen. Dieser Forderung kam der 45-Jährige arglos nach. Ein angeblicher Übergabetermin für das Fahrzeug rund eine Woche später wurde noch vereinbart, kam aber erwartungsgemäß nicht zustande. Stattdessen brach der Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer unmittelbar ab. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und mahnt zur Vorsicht. Begleichen Sie keine umfangreicheren Forderungen per Vorkasse. Prüfen Sie vermeintlich gute Angebote durch eine Recherche im Internet oder eine Nachfrage beim angeblichen Absender über dessen offizielle Kontaktmöglichkeiten auf der echten Firmenhomepage. Weitere Informationen, wie man sich gegen Betrug schützen kann, finden sich im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

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