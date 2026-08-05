PP Ravensburg: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung "Tödlicher Tauchunfall nach Notaufstieg" vom 03.08.2026
Überlingen/Bodenseekreis (ots)
Am vergangenen Montag wurden die beiden verunglückten Taucher rechtsmedizinisch obduziert. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus.
Die Tauchausrüstungen der beiden Verunglückten werden noch von einem Sachverständigen untersucht.
Zum aktuellen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben gemacht werden.
Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir darüber informieren.
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