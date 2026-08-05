Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei bittet nach Diebstahl um Hinweise

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagabend im einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße ermittelt das Polizeirevier Ravensburg und bittet um Hinweise. Ein Mitarbeiter des Geschäfts hatte gegen 19 Uhr einen bislang unbekannten jungen Mann beim Diebstahl von Kleinartikeln ertappt und wollte den Tatverdächtigen stoppen. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der junge Mann in Richtung Obere Breite Straße, bei einer Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte er nicht mehr ausfindig gemacht werden. Personen, die den Diebstahl und die folgende Auseinandersetzung im Drogeriemarkt beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Flüchtigen sowie dessen Fluchtweg geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg melden. Der Unbekannte wird als etwa 16 Jahre alt und mit kurzen Haaren beschrieben. Er trug demnach ein blau-weißes Fußballtrikot mit dem Aufdruck "Messi" sowie kurze Hosen und eine schwarze Umhängetasche.

Ravensburg

Autofahrer prallt gegen Bäume

Wirtschaftlicher Totalschaden von rund 18.000 Euro ist an dem Renault eines 57-Jährigen entstanden, der am Dienstagnachmittag zwischen Bernhofen und Untermeckenhof mit seinem Wagen gegen mehrere Bäume geprallt ist. Offensichtlich bei überhöhter Geschwindigkeit verlor der Mann in einer Linkskurve im Bereich eines Waldstücks die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Rutenfest-Fahne gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag, 31.07., und Sonntagnachmittag, 02.08., eine Rutenfestflagge gestohlen, die am Blaserturm angebracht war. Die Fahne war dort mit einem Karabiner befestigt. Offensichtlich stiegen die Unbekannten unbefugt auf das derzeit am Blaserturm angebrachte Gerüst und kletterten hoch bis zu der Fahne. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl und den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Baindt / B 30

Geschwindigkeitsmessungen

Nach Geschwindigkeitsmessungen auf der B 30 am Ausbauende zwischen Baindt und Enzisreute müssen zehn Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld und teils mit Eintragungen in die Verkehrssünderdatei rechnen. Beamte des Polizeireviers Weingarten hatten die Fahrerinnen und Fahrer am Dienstagvormittag gestoppt, nachdem sie auf dem Teilstück mit einer ausgeschilderten Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Fünf Verkehrsteilnehmer überschritten die Geschwindigkeit um bis zu 20 km/h, vier hatten bis zu 40 km/h zu viel auf dem Tacho. Eine Fahrerin überschritt die erlaubte Geschwindigkeit sogar um 55 km/h und wurde nach Abzug der Messtoleranz mit 155 km/h gemessen.

Wangen im Allgäu

Mit Traktor verunfallt - Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Auf einem Feld im Bereich Kernaten ist am Dienstagabend ein 62-Jähriger mit seinem Traktor verunfallt und seinen dabei erlittenen Verletzungen erlegen. Das Fahrzeuggespann geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein Steilstück hinab, wobei das angehängte Wasserfass offensichtlich ausgehebelt und um die Längsachse gedreht wurde. Der 62-Jährige kam neben dem landwirtschaftlichen Gefährt zum Liegen. Reanimationsversuche durch Rettungskräfte blieben ohne Erfolg. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befand sich auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Wangen im Allgäu

Geschwindigkeitsmessungen

Knapp 30 Verstöße haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu bei Geschwindigkeitsmessungen am Dienstagvormittag auf der L 320 bei Hatzenweiler verzeichnet. Die Beamten stoppten die Verkehrsteilnehmer, die die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h teils komplett ignorierten und mit rund 100 km/h fuhren. Auf die Betroffenen kommt nun jeweils ein Bußgeld zu.

A96 / Leutkirch im Allgäu

Zivile Polizeistreife rechts überholt - Bußgeld

Mit einem Bußgeld muss ein 87-Jähriger rechnen, der am Dienstagvormittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West mehrere Fahrzeuge überholt hat. Der Mann überholte die Fahrzeugkolonne verbotswidrig auf dem rechten Fahrstreifen und scherte vor den Fahrzeugen wieder links ein. Eine zivile Polizeistreife, die ebenfalls auf dem Abschnitt unterwegs war, stoppte den Mann und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Er gelangt nun bei der Bußgeldstelle zur Anzeige.

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