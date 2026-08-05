Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Geparkten BMW beschädigt und geflüchtet

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr, im Haldenweg hinterlassen. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug die rechte Front eines am Straßenrand abgestellten BMW und suchte im Anschluss das Weite. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen, das nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Friedrichshafen

Einbrecher räumt nach nächtlichem Kneipenbesuch auf

Wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen einen 44-jährigen Mann. Dieser stieß in der Nacht zum Dienstag in der Unteren Mühlbachstraße auf einen versteckten Schlüssel und verschaffte sich unbefugt Zugang zu einer Gaststätte. Dort verbrachte er mehrere Stunden, bediente sich an der Bar und räumte vor dem Verlassen des Lokals sogar wieder auf. Da die Inhaberin die Unstimmigkeiten bemerkte und die Videokameras prüfte, kam die Polizei dem 44-Jährigen rasch auf die Spur. Beamte trafen ihn am Stadtbahnhof an, wo er den Schlüssel wieder hergab.

Langenargen

Unbekannte verursachen Waldbrand an Grillstelle

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Langenargen, nachdem am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ein Feuer im Waldgebiet Schlatt festgestellt worden ist. Unbekannte hatten dort offenkundig eine inoffizielle Feuerstelle betrieben und das Lagerfeuer nicht ordnungsgemäß gelöscht. In der Folge breitete sich ein Schwelbrand auf einer Fläche von rund 25 bis 30 Quadratmetern aus. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Flammen und dämmte das Feuer umgehend ein. Die alarmierte Feuerwehr Langenargen löschte den Schwelbrand schließlich vollständig ab und verhinderte die weitere Ausbreitung. Personen, die am Dienstagabend im Bereich Schlatt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Geschwindigkeitsmessungen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Dienstag auf der L 334 zwischen Eriskirch und Langenargen-Bierkeller Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 9 und 14 Uhr stellten die Beamten dabei insgesamt 24 Fahrzeugführende fest, die die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h teils deutlich überschritten. Der unrühmliche Spitzenwert lag dabei bei 92 km/h. Die Betroffenen müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern und im höheren Übertretungsbereich auch mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

Meersburg / Uhldingen-Mühlhofen

Stromausfall sorgt für nächtlichen Einsatz von Polizei und Rettungskräften

Ein längerer Stromausfall hat in der Nacht zum Mittwoch im Raum Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Ab 00.15 Uhr fiel in Teilen beider Kommunen die Stromversorgung aus. In der Folge löste die Unterbrechung zahlreiche automatische Gebäude- und Einbruchalarme an Schulen, Märkten und öffentlichen Gebäuden aus. Einsatzkräfte der Polizeireviere Überlingen und Friedrichshafen überprüften die betroffenen Objekte, ohne Feststellungen. Neben zahlreichen besorgten Anfragen aus der Bevölkerung führte die Störung auch zu einem Rettungseinsatz in Meersburg. Dort steckte eine Frau in einem Fahrstuhl fest. Nachdem die Stromversorgung kurzzeitig wieder einsetzte, konnte die Betroffene wohlbehalten aus der Kabine befreit werden.

Überlingen

Auto gerät bei Ausweichmanöver in Graben

Rund 7.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter 16-Jähriger sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in der Straße "Zum Degenhardt". Eine 18-jährige Autofahrerin bremste gegen 22.15 Uhr ihren Pkw ab, um nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 18-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte das Manöver zu spät. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Schild. Ein 16-jähriger Mitfahrer im Mercedes zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste aus dem Graben geborgen werden.

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