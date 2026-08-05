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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen 29-Jährigen zu, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Mittwochmorgen auf seinem E-Scooter gestoppt haben. Der Mann fiel den Beamten gegen 1 Uhr auf, weil er mit dem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung auf einem Gehweg fuhr. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren.

Pfullendorf

Frau in psychischem Ausnahmezustand greift Polizisten an

Eine 56 Jahre alte Frau hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für einen Polizeieinsatz gesorgt und die Beamten angegriffen und beleidigt. Wegen eines Streits wurde die Polizei kurz nach 0.30 Uhr von der alkoholisierten 56-Jährigen gerufen. Diese zeigte sich beim Eintreffen der Beamten äußerst aggressiv und wollte auf ihren Kontrahenten losgehen. Als die Polizeistreife die 56-Jährige davon abhielt, wehrte sich diese erheblich gegen den Zugriff und musste von den Beamten an Händen und Füßen geschlossen werden. Im weiteren Verlauf zwickte die Frau eine Polizistin mehrfach, versuchte nach den beiden Beamten zu treten und beleidigte diese. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Auf die 56-Jährige kommen nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zu.

Pfullendorf

Fahrzeug überschlägt sich - 19-Jährige verletzt

Mit leichten Verletzungen ist am frühen Mittwochmorgen eine 19-Jährige nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau war mit ihrem BMW gegen 0.30 Uhr in der Hohenzollernstraße von Tautenbronn her kommend unterwegs und überfuhr die Einmündung an der Straße "Theuerbach". Der BMW überfuhr einen Graben, überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach in der angrenzenden Grünfläche liegen. Am BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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