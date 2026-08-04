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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Gut 1,6 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 63 Jahre alten Pedelec-Fahrer ergeben, der am Dienstag kurz nach Mitternacht bei einem Sturz mittelschwer verletzt wurde. Der Senior wollte offenbar einen Bordstein überfahren und stürzte dabei mit seinem Fahrrad. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Bad Saulgau

Senior entgeht im letzten Moment Betrug

Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Montagmittag versucht, knapp 10.000 Euro vom Konto eines 86-Jährigen abzubuchen. Der Betrüger kontaktierte den Senior telefonisch und spiegelte diesem vor, dass es Probleme mit dessen Bankkonto gäbe. In der Folge gab der 86-Jährige mehrere Transaktionsnummern frei. Damit versuchte der Betrüger, vom Konto des Mannes Geld abzubuchen. Erst als die Hausbank des Seniors diesen kontaktierte und darum bat, die Transaktion zu verifizieren, flog der versuchte Betrug auf. Dem Täter gelang es nicht, das Geld abzubuchen. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und weist darauf hin, dass Bankmitarbeiter niemals am Telefon vertrauliche Daten wie TANs abfragen.

Pfullendorf

Sprayer beschädigen Holzhütte

Bislang unbekannte Schmierfinke haben am Donnerstag vergangener Woche eine Holzhütte hinter einer Gaststätte in der Straße "Theuerbach" verunstaltet. Mit schwarzer Schriftfarbe sprühten die Täter Wörter und ein Symbol auf. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2026-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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