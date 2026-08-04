Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW verursacht und anschließend das Weite gesucht. Der Besitzer hatte sein Auto im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bodanstraße abgestellt. In dieser Zeit prallte der Unbekannte gegen die hintere rechte Stoßstange des Fahrzeugs und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn am Bodensee

Betrunkener Radfahrer stürzt

Deutlich alkoholisiert ist ein 65-jähriger Radfahrer am Montagabend in der Langenargener Straße verunglückt. Eine Zeugin beobachtete den Sturz des Mannes und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem 65-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,6 Promille, weshalb der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden. Der 65-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Markdorf

Gestohlener E-Scooter wieder aufgetaucht

Nach dem Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof Markdorf hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen aufgenommen. Der 18-jährige Besitzer hatte das Fehlen seines Fahrzeugs am Montagnachmittag bemerkt und den Scooter wenig später eigenständig ausfindig gemacht. Eine hinzugerufene Streife stellte den E-Scooter bei dem Tatverdächtigen sicher und konnte ihn seinem Besitzer aushändigen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.

Überlingen

Zweirad rutscht in Gegenverkehr

Ein Leichtkraftradfahrer hat am Montagabend gegen 23 Uhr auf der L 195 einen Verkehrsunfall verursacht. Der 16-Jährige fuhr auf der Landesstraße von Owingen kommend in Richtung Überlingen, als er im Bereich Andelshofen aus bislang unklarer Ursache zu Sturz kam. Sein Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit der Front eines entgegenkommenden Audi. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 5.500 Euro geschätzt.

Sipplingen

Unfall auf der B 31a

Rund 10.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Seestraße. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer verlor in Fahrtrichtung Überlingen die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug jenseits des Gehwegs gegen eine Mauer. Der 61-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Uhldingen-Mühlhofen / B 31

Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Ein 84 Jahre alter Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der B 31 einen Verkehrsunfall verursacht und das Weite gesucht. Der Mann fuhr mit seinem Audi gegen 16.15 Uhr im Bereich des zweispurigen Teilstücks auf Höhe des Parkplatzes "Wölfele" entgegen der Fahrtrichtung. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuglenker mussten stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 68-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Ford eines 58-Jährigen auf. Der Biker verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 84-jährige Verursacher wendete seinen Pkw und fuhr davon, konnte jedoch von der Polizei anhand des Kennzeichens ermittelt werden. Auf ihn kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu. Die linke Spur der Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 19.30 Uhr voll gesperrt.

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