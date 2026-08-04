Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 20.30 Uhr in der Alemannenstraße schwer verletzt worden. Anwohner fanden den nicht mehr ansprechbaren Mann und verständigten die Rettungskräfte. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da derzeit noch unklar ist, weshalb der Mann mit seinem Citybike zu Fall kam, bittet das Polizeirevier Weingarten Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Eigenen Angaben zufolge völlig grundlos soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 45-Jähriger am Bahnhof Aulendorf von zwei Unbekannten angegriffen worden sein. Der Mann war kurz nach Mitternacht im Zug von Bad Schussenried nach Aulendorf unterwegs und sei bereits während der Fahrt von den beiden Tätern bedrängt worden. Nachdem sie ihn am Bahnhof aus dem Zug gezerrt hätten, sei er von einem der Täter festgehalten worden, während der andere ihm etwa fünfmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Dadurch erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen, auch seine Brille ging kaputt. Danach sei das Duo weggerannt und unerkannt entkommen. Nun ermittelt das Polizeirevier Weingarten wegen Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Dürnast

Von Fahrbahn abgekommen

Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 33 bei Dürnast gefordert. Gegen 11.45 Uhr kam ein 65-jähriger Pkw-Lenker aus bislang nicht geklärtem Grund von der Fahrbahn ab und in einem Gebüsch im Straßengraben zum Stehen. Da die beiden Insassen sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, musste ihnen die Feuerwehr zu Hilfe kommen. Beide Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wangen

Fahrerflucht

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 11.35 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz Peterstor in der Schmiedstraße verursacht. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Daimler an der hinteren linken Seite und beging im Anschluss Unfallflucht. Die Ermittler des Polizeireviers Wangen gehen anhand der Spuren davon aus, dass der Unbekannte mit einem roten Fahrzeug unterwegs war. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder dessen Wagen nehmen die Beamten unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch

Unfall auf Autobahn

Offenbar aufgrund eines schlingernden Lkw ist es am Montagnachmittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch West zu einem Auffahrunfall gekommen. Den Beteiligten zufolge geriet gegen 14.30 Uhr ein in südlicher Richtung fahrender Lkw so stark ins Schlingern, dass er teilweise auf die linke Fahrspur kam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein nachfolgender Pkw stark abbremsen, was dazu führte, dass ein nachfolgender Citroen diesem auffuhr. Während der Lkw weiterfuhr, wurde für die Unfallbeteiligten aufgrund des zunächst unklaren Meldebildes ein größeres Aufgebot an Rettungsfahrzeugen und Feuerwehr alarmiert. Letztlich wurden die zwei Erwachsenen und zwei Kinder im vorausfahrenden Fahrzeug sowie die vier Erwachsenen im Citroen nach derzeitigem Stand teils leicht verletzt, teils blieben sie unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die rechte Fahrspur und der Standstreifen zeitweilig gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Aitrach

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer und Beifahrer flüchten

Das Weite gesucht haben mindestens zwei bislang unbekannte Personen nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der L 314. Der unbekannte Fahrer eines Citroen verlor offenbar kurz nach 2 Uhr in der Serpentine auf Höhe der Burgruine Marstetten in Fahrtrichtung Aitrach die Kontrolle über den Wagen. Dieser krachte in einen Bauzaun, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich in der Folge. Die Insassen befreiten sich offenbar selbstständig aus dem Fahrzeugwrack, ließen dieses zurück und verließen den Unfallort. Ein Abschleppunternehmen barg den erheblich beschädigten Wagen. Da beide vorderen Airbags ausgelöst hatten, geht das Polizeirevier Leutkirch davon aus, dass sich zum Unfallzeitpunkt mindestens zwei Personen im Citroen befanden, die mutmaßlich auch verletzt wurden. Die Beamten ermitteln nun wegen Fahrerflucht und bitten unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zum Unfall sowie zum Fahrer und weiteren Insassen.

Aitrach

Polizei bittet nach Unfall auf A 96 um Zeugenhinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der A 96 zwischen der Anschlussstelle Aitrach und Memmingen bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise. Der 21-jährige Lenker eines Peugeot-Transporters befand sich gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung München auf der linken Spur, als der bislang unbekannte Lenker eines Lkw die Spur wechselte. Dabei übersah er offenbar den 21-Jährigen, der sich mit dem Peugeot auf gleicher Höhe befand. Dieser wich aus, um eine Kollision zu verhindern, und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei entstand am Peugeot Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt indes fort. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Lkw geben können, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 bei den Ermittlern melden.

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