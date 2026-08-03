PP Ravensburg: Korrekturmeldung zum Tauchunfall in Überlingen

Überlingen (Bodenseekreis) (ots) - Am Sonntag (02.08.2026) kam es in Überlingen am Tauchplatz "Tennisplätze" zu einem tödlichen Tauchunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen führten eine 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Tauchpartner einen gemeinsamen Tauchgang durch und leiteten gegen 10:30 Uhr in einer Tiefe von rund 80 Metern aus noch ungeklärter Ursache einen Notaufstieg ein. Während der Mann bereits beim ...

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