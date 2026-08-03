PP Ravensburg: Korrekturmeldung zum Tauchunfall in Überlingen
Überlingen (Bodenseekreis) (ots)
"Tennisplätze" in Überlingen haben wir fälschlicherweise gemeldet, dass die 46-jährige Taucherin erst an Land das Bewusstsein verlor. Wir korrigieren diese Darstellung hiermit sachlich. Entgegen ersten Angaben verlor die 46-jährige Taucherin kurz nach dem Auftauchen an der Wasseroberfläche bereits das Bewusstsein.
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