Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzungen

Zwei Auseinandersetzungen, die sich am Sonntagabend im Bereich der Bleichestraße zugetragen haben, sind Gegenstand von Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten. Kurz nach 22 Uhr soll es nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Vorplatz der Stadthalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 30-Jährigen gekommen sein. Einer der Beiden musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, der Andere wurde von Einsatzkräften als Beschuldigter vorläufig festgenommen. Rund eine Stunde später trafen ein 16-Jähriger und ein 35-Jähriger zwischen der Bleichestraße und der Innenstadt wohl zufällig aufeinander und trugen private Streitigkeiten aus, die offenbar bereits seit längerem andauern. Dabei soll der 16-Jährige seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen leicht verletzt haben. Die Ermittlungen zu den beiden Taten dauern an. Personen, die die Auseinandersetzungen beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten melden.

Riedhausen / Bad Waldsee

Alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Nach Verkehrskontrollen am Sonntagvormittag bei Riedhausen und in der Nacht auf Montag im Bereich Gaisbeuren ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen zwei Autofahrer, die sich alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hatten. Die Beamten überprüften die Verkehrstüchtigkeit der beiden 24 und 43 Jahre alten Männer, wobei ein Alkoholvortest jeweils über ein Promille anzeigte. Beide Fahrer mussten in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sehen sich nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt gegenüber. Ihre Führerscheine wurden noch vor Ort sichergestellt.

Bad Wurzach / Arnach

Unbekannter verletzt Pferd leicht

Ermittlungen hat das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu aufgenommen, nachdem ein bislang Unbekannter offensichtlich in der Nacht auf Sonntag ein Pferd leicht verletzt hat. Der Täter drang nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr in einen Stall im Bereich Humberg ein und flüchtete anschließend über eine angrenzende Koppel in Richtung Ziegelwerk / Tobelmühle. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Jugendlicher flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Eine ganze Liste an Strafanzeigen kommt auf einen 16-Jährigen zu, der am Freitag gegen 18.30 Uhr vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Eine Streife des Polizeireviers Wangen wollte den Jugendlichen mit seinem Motorroller im Stadtgebiet einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten gab der 16-Jährige jedoch Gas und fuhr mit bis zu 70 km/h auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Nieratz. Dabei schnitt er mehrere Kurven und klappte unter anderem während der Fahrt sein Kennzeichen nach oben, um den Beamten das Ablesen zu erschweren. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der 16-Jährige auf die linke Straßenseite und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 15-jährigen Kleinkraftradlenker. Beide Jugendlichen stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. An den beiden Motorrollern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro. Das Kleinkraftrad des 16-Jährigen beschlagnahmten die Beamten. Im Rahmen der Ermittlungen, die die Verkehrspolizei Kißlegg übernommen hat, soll nun geklärt werden, ob an dem Motorroller technische Veränderungen vorgenommen wurden. Der 16-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

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