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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Tauchunfall nach Notaufstieg

Überlingen (Bodenseekreis) (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) kam es in Überlingen am Tauchplatz "Tennisplätze" zu einem tödlichen Tauchunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen führten eine 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Tauchpartner einen gemeinsamen Tauchgang durch und leiteten gegen 10:30 Uhr in einer Tiefe von rund 80 Metern aus noch ungeklärter Ursache einen Notaufstieg ein. Während der Mann bereits beim Auftauchen bewusstlos war, verlor seine Begleiterin das Bewusstsein kurz darauf an Land. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarben beide Taucher noch vor Ort. Die genauen Todesumstände sowie die Gründe für den Notaufstieg sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Überlingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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