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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Brandgefahr gebannt

Nachdem am Freitag um 09.55 Uhr durch einen aufmerksamen Spaziergänger ein Reisigfeuer in Mengen Rosna gemeldet wurde, mussten Kräfte des Polizeiposten Mengen vor Ort feststellen, dass ein leichtsinniger Bürger ein Feuer anzündete, um gerodetes Holz zu verbrennen. Obwohl es sich um Holz mit Borkenkäferbefall handelte und der 51-jährige aus seiner Sicht gerechtfertigt handelte, sind Feuer bei der momentan anhaltenden extremen Hitze und Trockenheit äußerst gefährlich. Da sich das Feuer auf einem trockenen Stoppelacker und am Waldrand lediglich circa 30 Meter entfernt zur Baumgrenze befand, wurde durch die Polizei veranlasst, dass das Feuer unverzüglich gelöscht wird. Die Feuerwehr Mengen schaute vor Ort mittels einer Wärmebildkamera, ob sich im Umfeld Glutnester gebildet haben. Die Feuerwehr gibt zu bedenken, dass das Entfachen eines Feuers vor allem durch entsprechenden Funkenflug momentan sehr schnell zu unkontrollierten Bränden führen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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