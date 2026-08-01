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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brand auf Entsorgungsbetrieb

Mehrere Stunden war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz, um am Samstag ab 00.49 Uhr einen Brand auf einem Entsorgungs- und Recyclinghof in der Allmannsweilerstraße in Friedrichshafen zu löschen. Glücklicherweise blieb es bei Sachschaden. Nach mehreren Meldungseingängen über eine starke Rauchentwicklung rückten Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sofort mit starken Kräften an. Es konnte festgestellt werden, dass Abfall- bzw. Wertstoffe sowie eine angrenzende Lagerhalle in Brand geraten sind. Die Feuerwehr konnte erst um 03.12 Uhr vermelden, dass das Feuer aus ist und erst ab circa 05.30 Uhr die vor Ort befindlichen Kräfte reduzieren. Es waren über 150 Wehrmänner sowie 35 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort, welche durch Personal des THW sowie einer Werksfeuerwehr unterstützt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt (09.00 Uhr) sind noch immer Teilkräfte der Wehrmänner im Einsatz, um Nacharbeiten durchzuführen. Durch die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hierzu wurde der Brandort beschlagnahmt. Bislang kann noch nicht gesagt werden, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Der Schaden wird auf deutlich über 200.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Über mehrere Stunden hinweg war aufgrund der Rauchentwicklung eine öffentliche Warnmeldung geschaltet, welche inzwischen wieder zurückgenommen wurde.

Überlingen

Radfahrerin streift Pkw und haut ab

Beim Ausparken seines Fahrzeugs stießen am Freitag um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Lippertsreuter Straße in Überlingen der Lenker eines Hyundai I 30 und eine Radfahrerin vermutlich leicht zusammen, was zumindest am Pkw zu Sachschaden führte. Nach den Angaben des 39-jährigen Autofahrers war er gerade dabei langsam zurückzusetzen, um anderen ein- und ausparkenden Fahrzeugen Platz zu schaffen. In diesem Moment streifte eine Fahrradfahrerin das rechte Heck des Pkw und schimpfte laut. Dabei entstanden am Hyundai Kratzer beziehungsweise Lackschäden in Höhe von circa 1.500 Euro. Da die Fahrradfahrerin erbost und weiterhin schimpfend davonfuhr, ist nicht bekannt, ob an ihrem Fahrrad ebenfalls ein Schaden entstanden ist. Es ist natürlich auch mit einem Fahrrad verboten, sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen, so dass die Beamten des Polizeireviers Überlingen nun entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet haben. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07551 804-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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