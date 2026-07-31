Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unachtsamer Umgang mit Feuer löst Vegetationsbrand aus

Hoßkirch/Landkreis Ravensburg (ots)

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Altshausen gegen einen 64-Jährigen, der im Verdacht steht, für einen größeren Vegetationsbrand bei Hoßkirch am Freitagnachmittag verantwortlich zu sein. Gegen 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Feld bei Hüttenreute gerufen. Vor Ort zeigte sich, dass der Brand von einer Wiese auf ein Stoppelfeld übergegriffen hatte und durch den auffrischenden Wind in Richtung eines Waldstücks weitergetragen wurde. Durch einen massiven Löschangriff der Feuerwehr, die mit rund 100 Einsatzkräften und über einem Dutzend Einsatzfahrzeugen die Flammen bekämpfte, gelang es, den Brand gegen 15.30 Uhr vollständig abzulöschen. Unterstützt wurden die Retter dabei von ortsansässigen Landwirten, die Löschwasser herbeischafften und Teile der Felder umpflügten. Rund zehn Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes sicherten die Löscharbeiten ab. Insgesamt wurden etwa 16 Hektar Nutzfläche in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Brandursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen ein von dem 64-Jährigen unbedacht angezündeter und nicht ausreichend unter Kontrolle gehaltener Reisighaufen am Rand der Wiesen gewesen sein. Der Mann verletzte sich bei ersten Löschversuchen selbst leicht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, bei der gegenwärtigen Trockenheit und Hitze keinerlei offenes Feuer in der Natur zu entzünden und auch keine brennenden Gegenstände wie beispielsweise Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen. Bereits kleine Brandstellen in Verbindung mit Wind und der trockenen Vegetation können unter den derzeitigen Umständen schnell zu einer unkontrollierbaren Brandausbreitung führen und so zu einer erheblichen Gefahr werden!

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell