Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Bavendorf

Sachbeschädigung an Waldkindergarten

Eine Zelt-ähnliche Plane, auch Tarp genannt, haben Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in einem Waldkindergarten im Bereich "Riesen" zwischen Ravensburg und Bavendorf beschädigt. Die Täter verpassten dem Sonnen- und Wetterschutz Schnitte und richteten hierdurch einen Sachschaden von rund 800 Euro an. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu der offensichtlich mutwilligen Tat aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Führerschein nach Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt

Den Führerschein eines 32-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend beschlagnahmt. Die Polizisten stoppten den Autofahrer und überprüften dessen Verkehrstüchtigkeit, wobei ein Alkoholvortest über 1,1 Promille anzeigte. Der 32-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe und bei den Beamten seinen Führerschein abgeben. Er sieht sich nun einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegenüber.

Wolfegg / Alttann

Lagerfeuer ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein Lagerfeuer in einem Waldstück bei Gaishaus hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die Feuerstelle wieder in Brand gesetzt, nachdem sie am Vortag von mehreren Kindern vermeintlich vollständig gelöscht worden war. Auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern wurden unter anderem Sträucher und zwei Bäume stärker in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Der Polizeiposten Vogt hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Wolfegg

Radfahrer muss nach Sturz reanimiert werden

Zu einem gestürzten Radfahrer auf der Kreisstraße zwischen Wolfegg und Wiggenreute (K 7937) sind am Donnerstagnachmittag Einsatzkräfte des Rettungsdiensts samt Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Der 71 Jahre alte Radfahrer stürzte kurz vor 17 Uhr alleinbeteiligt eine Böschung hinunter und musste unmittelbar reanimiert werden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, ob möglicherweise eine medizinische Ursache zu dem Sturz des Mannes geführt hat. Während des Rettungseinsatzes wurde die angrenzende Bahnstrecke gesperrt.

Kißlegg

Mehrere Verkehrszeichen gestohlen

Unbekannte haben zwischen Dienstag, dem 21.07. und Montag, dem 27.07. mehrere Verkehrszeichen gestohlen und damit einen Sachschaden von über 1.000 Euro zu verantworten. Neben drei Verkehrszeichen an der aktuellen Baustelle im Bereich der örtlichen Realschule fehlen auch zwei Ortstafeln von Zaisenhofen und Emmelhofen. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Taten unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Dreirädriges Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall

Vergleichsweise glimpflich ist am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall auf der B 465 bei Rauhbühl ausgegangen. Die Fahrerin eines dreirädrigen Motorrads war von Diepoldshofen in Richtung Leutkirch unterwegs, als ein 76-Jähriger mit seinem Citroen von einem Parkplatz aus auf die Bundesstraße auffuhr und die 58-Jährige erfasste. Infolge der Kollision kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Die 58-Jährige zog sich zum Glück offensichtlich nur leichtere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst transportierte das dreirädrige Fahrzeug ab. Insgesamt dürfte Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Bad Wurzach

Hoher Sachschaden bei Feldbrand

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend auf einem Getreidefeld bei Unterschwarzach ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff auf eine Quaderballenpresse an einem Zugfahrzeug über und breitete sich auf dem Gelände aus. Dank des schnellen Eingreifens weiterer Landwirte und des Einsatzes von 60 Feuerwehrkräften konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden an der Maschine wird auf rund 80.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Wangen im Allgäu

Angriff auf Parkplatz

Nach einem Angriff am späten Donnerstagabend auf dem Parkplatz P7 an der Lindauer Straße sucht die Polizei Zeugen. Eine 21 Jahre alte Frau war nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 24 Uhr zu Fuß unterwegs, als zwei Unbekannte sie unvermittelt attackiert haben sollen. Die Frau stürzte, die Täter flohen mit ihrer Bankkarte über die Lindauer Straße stadtauswärts. Ein Rettungsdienst brachte die 21-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und trugen demnach Kapuzen. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bodnegg / B 32

Auseinandersetzung an Absperrung

An einer Baustelle auf der B 32 zwischen Gullen und Rotheidlen ist am Donnerstagnachmittag ein Streit eskaliert. Gegen 17.15 Uhr ignorierte ein 66-jähriger Autofahrer die Absperrungen im Baustellenbereich. Ein 53-jähriger Bauarbeiter wies den Mann auf das Durchfahrtsverbot hin. Nach einem vergeblichen Versuch weiterzufahren, musste der Senior schließlich umkehren und überfuhr beim Wenden am Boden liegende Baustellenschilder. Im weiteren Verlauf fuhr der 66-Jährige erneut an, rollte dem 53-Jährigen über den Fuß und flüchtete in Richtung Kofeld. Der Bauarbeiter erlitt trotz Sicherheitsschuhen eine leichte Verletzung. Gegen den Pkw-Lenker wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

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