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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.07.2026

Überlingen (Bodenseekreis) (ots)

Nach Bedrohung mit Schreckschusswaffe - Tatverdächtiger ermittelt und Waffe sichergestellt

Nachdem in der Nacht zum Donnerstag ein zunächst Unbekannter in der Überlinger Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe geschossen und Passanten bedroht hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6320252), ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Beamten erlangten bereits am Folgetag erste Hinweise auf den jungen Mann, der schließlich am Donnerstagnachmittag von Einsatzkräften am Bahnhof in Offenburg festgenommen wurde. Am Samstag folgte ein weiterer Ermittlungserfolg: Nach dem Hinweis einer Zeugin spürten Ermittler die versteckte Schreckschusswaffe in einem Gebüsch auf und stellten sie sicher. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und eines Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Personen bedroht wurden, bittet das Polizeirevier Überlingen bislang noch nicht bekannt gewordene Geschädigte sowie Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Rückfragen an:

Staasanwaltschaft Konstanz Erster Staatsanwalt Mathy 07531 280-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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