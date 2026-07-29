Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Von Unbekanntem angegriffen

Von einem bislang Unbekannten ist eine 16-Jährige am Dienstagnachmittag angegriffen und in ein Gebüsch gestoßen worden. Die Jugendliche lief gegen 17.15 Uhr auf dem Verbindungsweg hinter dem Landratsamt beim Mühlberg in Richtung Stadtmitte, als ihr der Mann entgegenkam und fragte, ob sie "Stress" möchte. Danach habe er sie unvermittelt in einen Busch gestoßen, mit den Füßen nach ihr getreten und mit einem alkoholischen Mixgetränk übergossen. Nachdem die 16-Jährige die Polizei rief, sei der Täter, der als etwa 175 cm groß, mit dunkelbraunen Augen, buschigen Augenbrauen, dunkelbraunen Haaren und indischem Phänotyp beschrieben wird, in Richtung Hohenzollerngymnasium davongelaufen. Nun ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet etwaige Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gefahren

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 19-Jähriger am frühen Mittwochmorgen auf einem E-Scooter bei Walbertsweiler unterwegs. Im Rahmen einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Sigmaringen zeigte der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten, einem Vortest stimmte er nicht zu. Er musste die Beamten daher zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, deren Analyse nun über den weiteren Verlauf des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass offenbar vielen Benutzern nicht bewusst ist, dass bei der Benutzung von E-Scootern dieselben Grenzwerte bei Alkohol- und Drogenkonsum gelten wie bei Pkw. Elektrokleinstfahrzeuge gelten im Sinne der Rechtslage ebenfalls als Kraftfahrzeuge.

Hausen am Andelsbach

Nach Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Einen Leichtverletzten und einen Gesamtsachschaden von rund 33.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Ortsmitte von Hausen gefordert. Gegen 14.15 Uhr wollte die 20-jährige Fahrerin eines Seat von der Fabrikstraße kommend die Kreuzung der Pfullendorfer Straße in Richtung Schulstraße queren und übersah dabei den von der Pfullendorfer Straße in Richtung Alte Hauptstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW eines 42-Jährigen. Dieser prallte in die Beifahrerseite des Seat, wodurch der Mann sich leicht verletzte und beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Mengen

Kind geschlagen und Angestellte beleidigt

Offensichtlich allen Anstand verloren hat eine 19-Jährige, die am Dienstagnachmittag gleich zweimal negativ aufgefallen ist und nun zweifach angezeigt wird. Gegen 15.30 Uhr beleidigte die junge Frau die Angestellte eines Geschäfts in der Hauptstraße aus bislang nicht geklärtem Grund und warf mit einer Verpackung nach ihr. Rund eine Dreiviertelstunde später schlug sie einer Vierjährigen ebenfalls in der Hauptstraße völlig grundlos mit der flachen Hand so stark ins Gesicht, dass dem Mädchen dadurch das Eis aus der Hand fiel. Das Kind wartete auf dem Gehweg, während dessen Mutter das daneben geparkte Auto zum Einsteigen vorbereitete. Nun ermittelt der Polizeiposten Mengen gegen die 19-Jährige, die bei den Beamten keine Unbekannte ist.

Krauchenwies

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Vorfahrtsunfalls am Dienstagnachmittag auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen. Kurz nach 16.30 Uhr wollte die 77-jährige Fahrerin eines Renault aus Richtung Sigmaringendorf kommend von der L 455 in die L 456 einbiegen und übersah dabei den aus Richtung Sigmaringen kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 80-Jährigen. Durch die folgende Kollision kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Während der Rettungsdienst die Senioren in ein Krankenhaus brachte, mussten die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Pfullendorf / Illmensee

Zeugen zu Sachbeschädigungen gesucht

Zu zwei Sachbeschädigungen ermittelt der Arbeitsbereich Onlineanzeigen und sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen dem 13.07. und dem gestrigen Dienstag zerkratzte ein Unbekannter einen Briefkasten im Mühlweg in Pfullendorf und ritzte diverse Buchstaben ein. Bereits in der vergangenen Woche wurde ein Telekommunikations-Verteilerkasten an der Einmündung Eschenweg/Hauptstraße in Illmensee mit einem roten Lackstift beschmiert. Nun erhoffen sich die Ermittler sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung in beiden Fällen, diese werden unter Tel. 07552/2016-0 an den Polizeiposten Pfullendorf erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell