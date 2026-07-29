Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unter Drogen hinterm Steuer

Positiv auf THC hat ein Drogenvortest bei einer 26 Jahre alten Autofahrerin am Dienstagnachmittag reagiert. Eine Streife stoppte die Frau in der Charlottenstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellte deutliche Anzeichen für Betäubungsmitteleinfluss fest. Die 26-Jährige musste in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrssünderregister, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen.

Friedrichshafen

Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat sich eine 50-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Glärnischstraße zugezogen. Weil sie kurz unaufmerksam war, geriet die Frau zu nah an den Bordstein, verlor die Kontrolle und prallte gegen einen geparkten Citroën. Der Rettungsdienst brachte die 50-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Friedrichshafen

Unter Drogen und ohne Führerschein hinterm Steuer

Deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum hat eine Polizeistreife bei einem 42 Jahre alten Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen festgestellt. Die Beamten stoppten den Mann in der Flugplatzstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Da der 42-Jährige einen Vortest verweigerte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun eine entsprechende Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen.

Überlingen

Pedelec-Fahrer nach Ausweichmanöver verletzt - Zeugen gesucht

Nach einer Vorfahrtsverletzung in der Lippertsreuter Straße ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer gestürzt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen 3er BMW fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und nahm dem 59-Jährigen die Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radler stark ab, verlor die Kontrolle und zog sich beim Sturz leichtere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der BMW-Fahrer setzte allerdings seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem weißen 3er BMW oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen / B 31

Gemeinsame Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs haben Polizei, Zoll und Berufsgenossenschaft am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz "Wölfele" an der B 31 zahlreiche Mängel aufgedeckt. Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr stellten die Einsatzkräfte bei den Überprüfungen unter anderem drei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie jeweils einen Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten (Sozialvorschriften), die Straßenverkehrszulassungsordnung und das Gefahrgutrecht fest. Zudem konnte bei den Kontrollen eine Strafvollstreckung vollzogen werden. Zwei Fahrer mussten noch vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

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