Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf einem Kiesweg entlang der Schussen im Bereich Deisenfang hat sich ein 83 Jahre alter Radfahrer schwerere Verletzungen zugezogen und musste aufwändig gerettet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Radler einem Ball nicht mehr ausweichen, den mehrere Jugendliche einer entgegenkommenden Schulklasse vor sich her gespielt hatten. Der 83-Jährige stürzte und musste von Einsatzkräften der Bergwacht über eine Böschung hinweg auf den Standstreifen der angrenzenden Bundesstraße gerettet werden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Wolpertswende / Mochenwangen

Diebstahl auf Baustelle

Werkzeug und Baumaterial im Wert mehrerer hundert Euro haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen von einer Baustelle in der Weingartener Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Rohbau und flüchteten mit dem Diebesgut, das in einem Pausenraum gelagert war. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ist eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu

Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen einen bislang noch unbekannten Mann, der am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf einer Wiese beim Moorbad sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die daraufhin die Ermittlungen aufgenommen hat. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden. Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem schwarz-blauen Mountainbike des Herstellers "Ghost" unterwegs.

Leutkirch im Allgäu

Scheiben eingeschlagen - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch an einem Café in der Lindenstraße mehrere Fensterscheiben eingeschlagen und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Zeugen hatten kurz nach 4 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie die mutwillige Beschädigung bemerkt hatten. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und erste Spuren gesichert. Weitere Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung und den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Kleidung angedreht - Polizei ermittelt nach Warenbetrug

Nach einem Warenbetrug am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Spinnereistraße ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Ein bislang unbekannter Mann brachte einen Senior dazu, ihm angeblich teure Kleidung abzukaufen. Zuvor hatte der Betrüger sein Gegenüber in ein Gespräch verwickelt vorgespielt, die Kleidung im Wert von vermeintlich mehreren hundert Euro auf seiner weiteren Reise teuer verzollen zu müssen. Der Senior ließ sich durch den Unbekannten überrumpeln und übergab ihm für die tatsächlich wertlosen Kleidungsstücke einen Bargeldbetrag von unter 100 Euro. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Er war mit einem hellblauen Fiat mit italienischem Kennzeichen unterwegs und wird als circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 175 cm groß und mit dunklen kurzen Haaren sowie einem breiten, runden Gesicht beschrieben.

Achberg / A96

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind am Dienstagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf die A 96 im Bereich Neuravensburg ausgerückt. Wohl aufgrund eines technischen Defekts hatte ein Toyota Feuer gefangen, die Fahrzeuginsassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst transportierte das Fahrzeug nach den Löscharbeiten ab. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Lindau zeitweise voll gesperrt werden.

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