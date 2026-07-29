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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Marktstand-Aktion der polizeilichen Präventionsexperten in den Sommerferien

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis (ots)

Alljährlich informiert das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg auf diversen Wochenmärkten über wichtige Themen der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention. Auch in den bevorstehenden Sommerferien sind die Beamtinnen und Beamten mit ihrem mobilen Informationsstand in allen drei Landkreisen unseres Zuständigkeitsgebiets unterwegs.

An jeweils einem Termin pro Landkreis wird auch Herr Polizeipräsident Renato Gigliotti teilnehmen, um Bürgerinnen und Bürgern zu allgemeinen Anliegen an die Polizei Rede und Antwort zu stehen.

Die Präventionsexpertinnen und -experten sind an den nachfolgenden Terminen in der Region unterwegs:

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Im Landkreis Sigmaringen:

   - Dienstag, 04.08.26, 08-13 Uhr, Pfullendorf
   - Mittwoch, 05.08.26, 08-13 Uhr, Bad Saulgau (mit Polizeipräsident
     Gigliotti)
   - Freitag, 07.08.26, 08-12 Uhr, Meßkirch
   - Donnerstag, 13.08.26, 17-21 Uhr, Gammertingen (Feierabendtreff)
   - Freitag, 14.08.26, 08-12 Uhr, Ostrach
   - Donnerstag, 27.08.26, 08-13 Uhr, Sigmaringen
   - Dienstag, 08.09.26, 08-12 Uhr, Mengen
   - Mittwoch, 09.09.26, 08-12 Uhr, Krauchenwies

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Im Bodenseekreis:

   - Dienstag, 04.08.26, 08-12 Uhr, Friedrichshafen
   - Mittwoch, 05.08.26, 10-14 Uhr, Überlingen-Nußdorf (beim 
     Strandbad)
   - Freitag, 07.08.26, 14-16 Uhr, Owingen
   - Mittwoch, 12.08.26, 08-12 Uhr, Immenstaad
   - Donnerstag, 13.08.26, 08-12 Uhr, Langenargen (mit 
     Polizeipräsident Gigliotti)
   - Dienstag, 18.08.26, 08-12 Uhr, Tettnang
   - Mittwoch, 19.08.26, 08-12 Uhr, Meckenbeuren
   - Donnerstag, 20.08.26, 08-12 Uhr, Kressbronn
   - Donnerstag, 27.08.26, 08-12 Uhr, Markdorf
   - Donnerstag, 03.09.26, 10-14 Uhr, Überlingen-Nußdorf (beim 
     Strandbad)
   - Freitag, 04.09.26, 08-12 Uhr, Friedrichshafen

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Im Landkreis Ravensburg:

   - Donnerstag, 06.08.26, 07-13 Uhr, Isny
   - Montag, 10.08.26, 08-13 Uhr, Leutkirch
   - Dienstag, 11.08.26, 07-12 Uhr, Bad Waldsee (mit Polizeipräsident
     Gigliotti)
   - Donnerstag, 13.08.26, 07-12.30 Uhr, Aulendorf
   - Mittwoch, 02.09.26, 10-14 Uhr, Ravensburg (beim Lederhaus)
   - Mittwoch, 09.09.26, 07.30-12.30 Uhr, Weingarten

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Der Informationsstand ist für alle Interessierten ein kostenloser Service. Die Beamtinnen und Beamten informieren zu allen erdenklichen Themenbereichen, so beispielsweise

   - warum das Tragen eines Fahrradhelmes lebenswichtig sein kann,
   - zu Fragen rund um den neuen Bußgeldkatalog,
   - zu Tipps und Empfehlungen in Sachen Einbruchschutz,
   - zu allen Fragen rund um die vielfältigen Betrugsmaschen wie

Enkeltrick und falscher Polizeibeamter,

   - geben sie Tipps, wie man sich vor betrügerischen Anrufen oder 
     WhatsApp-Nachrichten schützen kann.

Diverse Broschüren und Informationsmaterialien runden das Angebot ab.

Bitte beachten Sie: Bei widriger Witterung können Termine kurzfristig entfallen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Referat Prävention
Telefon: 0751 803-1042
E-Mail: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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