Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Roller in der Innenstadt

Ein in der Karlstraße abgestellter Roller ist am Montag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Der Unbekannte riss im Bereich der Rollerabstellplätze den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs ab. Zudem beschädigte er mehrere Plastikabdeckungen der Verkleidung sowie die Fahrzeugbatterie. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Schwedi" verursacht und im Anschluss das Weite gesucht. Eine Autofahrerin hatte ihren Ford Focus zwischen 12.45 Uhr und 14.30 Uhr dort abgestellt. In dieser Zeit prallte der Unbekannte vermutlich beim Rangieren gegen die Fahrertür des geparkten Wagens. Anstatt den Verkehrsunfall zu melden, fuhr er einfach davon. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Markdorf

Kontrolle über Motorrad verloren

Einen Verkehrsunfall hat am Montagabend eine 48-jährige Motorradfahrerin in der Gehrenbergstraße verursacht und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnisse zufolge wollte die 48-Jährige gegen 20 Uhr nach der Rotlichtphase einer Baustellenampel anfahren. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Kraftrad und stieß mit dem Heck eines geparkten VW Golf zusammen. Die 48-Jährige wurde in Folge des Unfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.500 Euro.

Sipplingen

Polizei gelingt nach Taschendiebstahl Ermittlungserfolg

Nach einem dreisten Taschendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Seestraße hat das Polizeirevier Überlingen zwei Tatverdächtige ermittelt. Ein 45-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau stehen im Verdacht, Ende Februar einem 90-jährigen Senior Bargeld aus der Geldbörse gestohlen zu haben. Während die Frau seine Begleiterin ablenkte, stahl der 45-Jährige unbemerkt das Geld aus der Jackentasche des Seniors. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen geriet das Duo ins Visier der Ermittler. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Frankfurt am Main konnten Beamte Mitte Juni die beiden Tatverdächtigen antreffen und Beweismittel sicherstellen. Das Duo muss sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

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