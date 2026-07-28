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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung hat das Polizeirevier Ravensburg Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Eine 21-Jährige gibt an, in der Nacht auf Dienstag kurz vor 0 Uhr in der Straße "Am Alten Gaswerk" von einem unbekannten Passanten an Brust und im Intimbereich angefasst worden zu sein. Die Frau riss sich demnach los und wandte sich an andere Passanten. Personen, die die Belästigung beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem bislang unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Seniorin wird Opfer von Telefonbetrügern

Telefonbetrüger haben am Montagnachmittag eine Seniorin um mehrere tausend Euro gebracht. Die Täter riefen die Dame in ihrer Muttersprache an und spielten ihr über mehrere Stunden vor, dass Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt seien. Zur Behandlung der Unfallopfer müsse die Seniorin nun einen Geldbetrag an einen Kurier übergeben. Erst als die Betroffene ihr Bargeld an einen Abholer übergeben hatte und sie später weitere Familienangehörige verständigte, flog der Betrug auf. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt Hinweise zu der Tat, insbesondere zu dem Geldabholer, unter Tel. 07524/4043-0 entgegen. Der unbekannte Mann wird als etwa 35 Jahre alt, mit rundem Gesicht und kräftiger Statur beschrieben. Er sprach Russisch und trug ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Mütze. Er dürfte sich insbesondere zwischen 15 Uhr und 16 Uhr im Bereich der Steinstraße aufgehalten haben.

Leutkirch im Allgäu

Feuerwehr rückt zu Balkonbrand aus

Zu einem Balkonbrand sind am Montagmittag Feuerwehr und Polizei in den Krählohweg ausgerückt. Auf dem Balkon eines Wohnhauses war an einem Pizzaofen Gas aus einem beschädigten Gasschlauch ausgetreten und hatte sich entzündet. Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen, ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt dürfte Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Leutkirch hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu / Wangen im Allgäu / A 96

Nötigung im Straßenverkehr / Lkw-Fahrer missachtet Sondersignale

Nahezu durchgehend den Sicherheitsabstand unterschritten und mehrfach rechts überholt haben soll eine 43-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag auf der A 96 bei Wangen im Allgäu. Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg stoppte die Frau, die eigenen Angaben zufolge auf die Toilette musste und einen dringenden persönlichen Termin vor sich hatte. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Verkehrsteilnehmer, die Zeugen der Fahrweise der 43-Jährigen geworden sind oder durch diese möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden. Auf einen Lkw-Fahrer kommt derweil ein Bußgeld zu, da er ein Überholmanöver startete, obwohl sich die verständigte Polizeistreife auf dem Weg zum Einsatz erkennbar von hinten mit Blaulicht und Martinshorn näherte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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