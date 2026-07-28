Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pedelec-Lenkerin nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 41-jährige Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Binger Straße. Gegen 16.45 Uhr wollte der 70-jährige Fahrer eines Dacia aus der Straße "Am Ziegelesch" in die Binger Straße einbiegen und übersah dabei die von rechts auf dem Radweg herannahende Frau. Durch die folgende Kollision erlitt die 41-Jährige leichte Blessuren und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro.

Leibertingen

Kind stürzt Abhang hinab - aufwändiger Rettungseinsatz

Zu einem aufwändigen Rettungseinsatz, an dem neben einer größeren Anzahl von Feuerwehrkräften auch die Bergwacht und der Rettungsdienst samt Hubschrauber beteiligt waren, ist es am Montagnachmittag nahe der Burg Wildenstein gekommen. Gegen 14.30 Uhr war eine Schulklasse auf dem Wanderweg im Bereich des Felsenkopfes in Richtung Beuron unterwegs, als ein 12-jähriger Schüler beim Versuch, bergab eine Abkürzung zu nehmen, rund 20 Meter den Abhang hinunterstürzte. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung von den Hilfskräften aus dem unwegsamen Gelände gerettet werden. Im Anschluss wurde er mittels Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen.

Hohentengen-Völlkofen

Vegetationsbrand

Zu einem kleineren Vegetationsbrand ist es am Montagmittag an der Völlkofer Straße gekommen. Aus unbekannter Ursache geriet kurz nach 12 Uhr ein mit Gras bewachsener Haufen Erdaushub in Brand. Die Flammen, die sich auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern ausbreiteten, konnten von Zeugen eingedämmt und von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

Hohentengen

Kabelrollen von Baustelle gestohlen

Rund 1.000 Meter Baustromkabel haben unbekannte Täter im Laufe des zurückliegenden Wochenendes von einer Baustelle an der B 32 nahe der Ostrachmühle gestohlen. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen transportierten die Unbekannten die auf mehreren Europaletten gelagerten Kabelrollen mit einem bislang nicht bekannten Fahrzeug ab. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet etwaige Tatzeugen oder Personen, denen im genannten Bereich Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Anhängerzug ohne erforderliche Fahrerlaubnis gelenkt

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gelangt ein 32-Jähriger zur Anzeige, der von einer Streife der Verkehrspolizei am Montagmorgen in Pfullendorf kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass die Fahrerlaubnis des Mannes für die von ihm geführte Kombination aus Kleintransporter und Anhänger nicht ausreichte. Er durfte daher nicht weiterfahren. Ebenfalls angezeigt wird der Fahrzeughalter, da er die Fahrt entsprechend zuließ.

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