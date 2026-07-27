Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 58-Jährigen, der am Freitagabend gegenüber einer 19-Jährigen übergriffig geworden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann der jungen Frau im Bereich des Bahnhofvorplatzes beim Vorbeigehen auf das Gesäß geschlagen und zugepackt haben. Auf den 58-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Ravensburg

Auf Gerüst geklettert - Polizei ermittelt

Gegen vier junge Männer und Frauen im Alter von Anfang 20 ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem diese in der Nacht auf Montag auf dem Marienplatz unerlaubt auf das Gerüst am Blaserturm geklettert sind. Die Beamten konnten die Betroffenen durch Lautsprecheransagen dazu bewegen, wieder herunterzuklettern, und erteilten Ihnen einen Platzverweis. Auf die jungen Männer und Frauen kommt nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu.

Ravensburg

Aus Gruppe heraus mit Bierflasche beworfen - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein 33-Jähriger angibt, am Sonntagabend von Unbekannten im Bereich der Unteren Breite Straße mit einer Bierflasche beworfen worden zu sein. Demnach hatten rund ein Dutzend teils erheblich alkoholisierte Jugendliche oder junge Erwachsene auf offener Straße Unfug getrieben. Als der 33-Jährige die Beteiligten auf ihr Verhalten hin ansprach, wurde offensichtlich aus der Gruppe heraus eine Bierflasche in seine Richtung geworfen, die den Mann am Fuß traf und leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht nötig. Personen, die Angaben zu der Personengruppe machen können oder den Flaschenwurf kurz vor 22 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg - Oberzell

Bierkästen aus Kühlwagen gestohlen

Insgesamt 14 Kisten Bier haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Kühlwagen in der Josef-Strobel-Straße gestohlen. Der mit einem Schloss versehene Kühlwagen war auf dem Parkplatz eines Sportvereins abgestellt. Den Tätern gelang es offensichtlich, den Verschlussmechanismus auszuhebeln, anschließend transportierten sie die vollen Getränkekisten ab. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Container in Brand

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden nach dem Brand von Altkleider- und Glascontainern in der Boschstraße beziffert. Eine Zeugin hatte in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr Feuer im Bereich der öffentlich aufgestellten Entsorgungscontainer bemerkt und daraufhin unverzüglich Feuerwehr und Polizei verständigt. Während durch die Flammen insgesamt fünf Container sowie ein in der Nähe stehender Transporter in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnten die Wehrleute ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Personen, die Angaben zum Brandausbruch machen können oder anderweitige Wahrnehmungen rund um den betroffenen Parkplatz in der Boschstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen

Verkehrszeichen umgeknickt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Verkehrszeichen in der Bindstraße beschädigt. Ein Verkehrszeichen auf Höhe der Isnyer Straße knickte dabei samt der Betonverankerung um, am zweiten Schild entstand ein Knick im Standrohr. Sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen, das wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bad Wurzach/Leutkirch

Betrunkener bleibt wegen Spritmangels mit Auto liegen - Zeugen gesucht

Zumindest an seinem Fahrzeug ist einem 36-Jährigen am Sonntagabend in der Kohlstattstraße in Dietmanns der Sprit ausgegangen. Eine Anwohnerin verständigte die Polizei, nachdem der Mann gegen 22 Uhr an ihrem Wohnhaus geklingelt und um Hilfe wegen seines leeren Tanks gebeten hatte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch stellte bei dem 36-Jährigen daraufhin deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Vortest ergab einen Wert von drei Promille. Einen Führerschein besitzt der 36-Jährige nicht. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Bereits während der Blutentnahme zeigte sich der 36-Jährige unkooperativ und musste von den Polizisten festgehalten werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann beim Polizeirevier Leutkirch auf freien Fuß gesetzt, wo er sich zunächst weigerte, aus dem Polizeifahrzeug auszusteigen, und sich später kurzerhand auf die Karlstraße legte. Erneut rückten die Beamten aus und nahmen den Alkoholisierten in Gewahrsam. Er musste die restliche Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung erwarten den 36-Jährigen nun auch Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da der 36-Jährige angab, nicht mit dem Fahrzeug gefahren zu sein, bittet die Polizei in diesem Zusammenhang etwaige Zeugen, die den Mann am Steuer des Wagens beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

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