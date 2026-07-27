Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schwer verletzt nach Sturz mit E-Scooter

Schwere Verletzungen hat ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag in der Montafonstraße erlitten. Der Mann befuhr kurz nach 13 Uhr die Strecke stadteinwärts, als er aus bislang nicht bekanntem Grund stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Er war bewusstlos und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise, dass der E-Scooter möglicherweise schneller fährt als die erlaubten 20 km/h. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Friedrichshafen

Nach Auseinandersetzung Goldkette geraubt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einem der Beteiligten auch eine Goldkette geraubt worden sein soll, ist es am frühen Sonntagmorgen in der Friedrichstraße gekommen. Kurz nach 6 Uhr seien zwei 45 und 36 Jahre alte Männer von einer Vierergruppe aufgrund einer Nichtigkeit zunächst beleidigt worden. Die drei Männer der Gruppe hätten sie dann im weiteren Verlauf auch körperlich angegangen. Hierbei sei einem der Geschädigten eine Goldkette vom Hals gerissen worden, anschließend hätten die drei Tatverdächtigen zu Fuß die Flucht ergriffen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu der Auseinandersetzung und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Ins Gesicht geschlagen und geflüchtet

Eigenen Angaben zufolge ohne Vorwarnung soll ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend einer 63-Jährigen ins Gesicht geschlagen und diese dadurch verletzt haben. Die Frau war kurz nach 18 Uhr in der Metzstraße unterwegs, als ihr eine Gruppe Männer entgegengekommen sei, aus der der Täter ihr unvermittelt einen Faustschlag versetzt habe. Danach seien die Männer weitergegangen. Die erheblich unter Alkoholeinwirkung stehende 63-Jährige wandte sich schließlich hilfesuchend an eine Apotheke. Da der geschilderte Geschehensablauf bislang nicht unabhängig bestätigt werden und auch kein passendes Spurenbild vor Ort vorgefunden werden konnte, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Immenstaad

Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 15-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Fritz-Kopp-Straße zugezogen. Die Jugendliche befuhr die Strecke in Richtung Kippenhausen, als sie mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw hinten auffuhr. Hierdurch stürzte die 15-Jährige und verletzte sich leicht, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Der Pkw wurde im Heckbereich beschädigt, das Fahrrad am Schutzblech und am Pedal. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Uhldingen-Mühlhofen

In Engstelle festgefahren

Eine weitere Pkw-Lenkerin ist am Sonntagabend daran gescheitert, mit einem Fahrzeug die Engstelle am Schloss Maurach zu durchfahren. Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach einem ähnlichen Vorfall mit einem seinerzeit 86-Jährigen (25.07.24, wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5831653) war die 81-jährige Seniorin gegen 19.45 Uhr von Untermaurach in Richtung Uhldingen unterwegs und vor der baulichen Engstelle am Schloss Maurach offenbar mit der Verkehrssituation überfordert. Daher versuchte sie, mit ihrem VW in den Radweg zwischen den Bahngleisen und dem Klostergebäude einzufahren, bis sie nicht mehr weiterkam und anhielt. Hier tauschte sie mit ihrem mitfahrenden Ehemann die Plätze, woraufhin es diesem mit Hilfe weiterer Zeugen gelang, das Fahrzeug nach etwa einer halben Stunde wieder rückwärts aus der Engstelle herauszumanövrieren. Nach bisherigem Stand entstand weder am Fahrzeug noch an den Bauten ein Sachschaden. Aufgrund der Umstände leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die aus dem Großraum Stuttgart kommende Autofahrerin ein, zudem folgt ein Bericht an die zuständige Führerscheinstelle.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken von Fahrrad gestürzt

Offenbar aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung ist am späten Samstagabend ein 55-Jähriger auf dem Fahrradweg entlang der L 201 zwischen Unteruhldingen und Oberuhldingen mit seinem Fahrrad gestürzt. Kurz vor 22 Uhr erlitt er dabei eine Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnahmen und ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille ergab, musste er sich zusätzlich noch eine Blutprobe entnehmen lassen. Hier zeigte er sich äußerst unkooperativ und aufbrausend und verließ nach den polizeilichen Maßnahmen unmittelbar das Krankenhaus. Der 55-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Uhldingen-Mühlhofen

Exhibitionist

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen. Diesem wird vorgeworfen, am späten Samstagabend gegen 21.45 Uhr beim Spielplatz im Naturbad seine Hose heruntergezogen und vor mehreren Jugendlichen an seinem Glied manipuliert zu haben. Die Jugendlichen ließen über die DLRG die Polizei verständigen, welche den deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen konnte. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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