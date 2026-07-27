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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Unbekannter wirft Scheiben mit Stein ein

Die Heckscheiben zweier Fahrzeuge, die in der Heudorfer Straße und in der Dr.-Conrad-Gröber-Straße abgestellt waren, hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag jeweils mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Bad Saulgau

Einbruchsversuch scheitert

Gescheitert ist der Versuch eines bislang unbekannten Täters in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in einen Supermarkt in der Platzstraße einzubrechen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf, das dabei zu Bruch ging. Ohne in den Supermarkt zu gelangen ließ der Einbrecher in der Folge von seinem Vorhaben ab. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nehmen die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

In Firmengebäude eingebrochen

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in der Lothringer Straße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Der Spurenlage zufolge versuchten die Einbrecher zunächst, eine Außentür aufzubrechen, scheiterten jedoch. Auf noch unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in der Folge dennoch in das Gebäude, wo sie weitere Zimmertüren aufbrachen und die Räumlichkeiten durchsuchten. In einem Raum versprühten die Täter den Inhalt zweier Feuerlöscher. Schließlich stahlen sie einen fest verschraubten Tresor und mehrere Geldkassetten. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 20.000 Euro beziffert, die Höhe des Diebesguts wird nur auf einen Bruchteil dessen geschätzt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die Verdächtiges im Bereich des Firmengebäudes wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Alkoholisierter Radfahrer greift Polizisten an

Strafrechtliche Konsequenzen wegen Beleidigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte kommen auf einen 62-Jährigen zu, der am Samstag gegen 22 Uhr im betrunkenen Zustand offenbar mehrfach von seinem Fahrrad gestürzt war. Dabei zog er sich Schürfwunden zu. Passanten hatten die Polizei verständigt, weil der 62-Jährige im Bereich des Bannholzer Wegs offenbar nicht mehr in der Lage war, mit seinem Fahrrad zu fahren. Bei einem Vortest pustete der Mann fast drei Promille, weshalb Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau eine Blutentnahme in einer Klinik anordneten. Da der 62-Jährige sich weigerte, die Polizisten zu begleiten, legten diese im Handschließen an. Dagegen wehrte sich der Alkoholisierte vehement und beleidigte die Beamten. In der Folge schlug er einem Polizisten mit dem Ellbogen gegen den Hals und zwickte den zweiten Beamten in die Hand. Der 62-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Hohentengen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Gut 1,2 Promille hat ein Alkoholtest am Sonntag gegen 3.30 Uhr bei einem 40 Jahre alten Autofahrer ergeben, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau im Ortsgebiet gestoppt haben. Der Mann musste sowohl eine Blutprobe in einem Krankenhaus als auch seinen Führerschein an die Beamten abgeben. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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