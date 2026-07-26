Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bergatreute

Motorradfahrerin missachtet Vorfahrt

Am Samstagmorgen gegen 09:45 Uhr befuhr ein 36-jährige Kradlenker mit seinem Motorrad Honda die L 314 von Bergatreute in Richtung Weingarten. Auf Höhe Löffelmühle wurde er von einer 64-jährigen Kradlenkerin mit ihrer Harley-Davidson übersehen, als diese von der K7940 nach links in Richtung Bergatreute einbog. Bei der Kollision wurden beide Kradlenker schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 18.000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Bad Waldsee

Pkw mutwillig beschädigt

Am Samstagmorgen, in der Zeit von 09:00 - 10:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz der Viehversteigerungshalle einen Pkw Ford. Der oder die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und zerkratzten die hinter rechte Seitenscheibe. Am Pkw entstand ein Schaden von mehreren 100 Euro. Zur Tatzeit fand an der Tatörtlichkeit ein Flohmarkt statt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können werden gebeten sich beim Polizeiposten Bad Waldsee Telefon 07524-40430 zu melden.

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