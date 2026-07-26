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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sauldorf

Scheunenbrand führt zu hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 23:00 Uhr geriet, aus bislang unbekannter Ursache, eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Sauldorf in Brand. In der Scheune befanden sich Strohballen und zwei landwirtschaftliche Anhänger. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.000 - 1.000.000 Euro. Personen wurden keine verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Hierzu musste die K8271 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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