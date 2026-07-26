PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen
Ravensburg (ots)
Sauldorf
Scheunenbrand führt zu hohem Sachschaden
Am Samstag gegen 23:00 Uhr geriet, aus bislang unbekannter Ursache, eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Sauldorf in Brand. In der Scheune befanden sich Strohballen und zwei landwirtschaftliche Anhänger. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.000 - 1.000.000 Euro. Personen wurden keine verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Hierzu musste die K8271 voll gesperrt werden.
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