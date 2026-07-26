Ravensburg (ots) - Bergatreute Zwei Motorrad-Lenker verunglücken schwer Am Samstag gegen 09:45 Uhr kommt es auf der L314 auf Höhe Löffelmühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Während der 36-jährige Lenker einer Honda CBR die L314 von Bergatreute in Richtung Baienfurt befuhr, bog auf Höhe Löffelmühle eine 65-jährige Harley-Fahrerin auf die L314 ein und übersah hierbei den bevorrechtigten Honda-Lenker. Es kam ...

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