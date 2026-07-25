Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bergatreute

Zwei Motorrad-Lenker verunglücken schwer

Am Samstag gegen 09:45 Uhr kommt es auf der L314 auf Höhe Löffelmühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Während der 36-jährige Lenker einer Honda CBR die L314 von Bergatreute in Richtung Baienfurt befuhr, bog auf Höhe Löffelmühle eine 65-jährige Harley-Fahrerin auf die L314 ein und übersah hierbei den bevorrechtigten Honda-Lenker. Es kam zur Kollision, in deren Folge sich beide Verkehrsteilnehmer schwere Verletzungen zuzogen und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Aufgrund auslaufender Betreibstoffe, war die Feuerwehr im Einsatz. Die L314 musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Es Entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

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