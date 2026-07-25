PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Krumbach

E-Scooter-Lenker von PKW erfasst und schwer verletzt

Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 14-jähriger Lenker eines E-Scooters einen asphaltierten Feldweg und möchte auf Höhe Krumbach auf die K8216 in Richtung Sauldorf auffahren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 31-jähriger Seat-Lenker, welcher die K8216 in Fahrtrichtung Sauldorf befuhr. Der PKW-Lenker konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Der Lenker des E-Scooters wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 08:57

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Baienfurt E-Scooter-Lenker missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem E-Scooter den Binninger Weg in Richtung Schussentalstraße und bog ohne Beachtung der Vorfahrtsregeln auf diese ein. Der 49-jährige Lenker eines Opel Vivaro befuhr zur gleichen Zeit die Schussentalstraße Orts auswärts. Die Kollision konnte durch den PKW-Lenker nicht ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Meßkirch Alkoholisiert und mit abgemeldetem Pkw unterwegs Mehrere Anzeigen kommen auf einen 20-jährigen Autofahrer zu, der am späten Donnerstagabend von einer Polizeistreife im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Wie die Beamten feststellten, war der junge Mann mit etwas über 0,4 Promille leicht alkoholisiert, obwohl für ihn als unter 21-Jährigen die 0,0-Promille-Grenze gilt. Zudem war sein ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Über 90.000 Euro Schaden durch Online-Anlagebetrug Opfer eines Betruges ist ein 59-Jähriger aus Friedrichshafen geworden. Er war auf eine vermeintliche Trading-Plattform im Internet aufmerksam geworden und legte dort ein Benutzerkonto an. Im Zeitraum von Anfang Februar bis Mitte Mai überwies er insgesamt knapp 90.000 Euro auf ein ausländisches Konto. Die unbekannten Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren