PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen
Ravensburg (ots)
Krumbach
E-Scooter-Lenker von PKW erfasst und schwer verletzt
Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 14-jähriger Lenker eines E-Scooters einen asphaltierten Feldweg und möchte auf Höhe Krumbach auf die K8216 in Richtung Sauldorf auffahren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 31-jähriger Seat-Lenker, welcher die K8216 in Fahrtrichtung Sauldorf befuhr. Der PKW-Lenker konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Der Lenker des E-Scooters wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.
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