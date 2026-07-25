PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg
Ravensburg (ots)
Baienfurt
E-Scooter-Lenker missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt
Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem E-Scooter den Binninger Weg in Richtung Schussentalstraße und bog ohne Beachtung der Vorfahrtsregeln auf diese ein. Der 49-jährige Lenker eines Opel Vivaro befuhr zur gleichen Zeit die Schussentalstraße Orts auswärts. Die Kollision konnte durch den PKW-Lenker nicht mehr verhindert werden. Der Lenker des E-Scooter erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.
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