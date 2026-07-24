Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Alkoholisiert und mit abgemeldetem Pkw unterwegs

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 20-jährigen Autofahrer zu, der am späten Donnerstagabend von einer Polizeistreife im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Wie die Beamten feststellten, war der junge Mann mit etwas über 0,4 Promille leicht alkoholisiert, obwohl für ihn als unter 21-Jährigen die 0,0-Promille-Grenze gilt. Zudem war sein verwendeter Pkw nicht mehr zugelassen und es bestand somit auch keine Haftpflichtversicherung mehr. Neben der alkoholbedingten Ordnungswidrigkeit gelangt der Mann unter anderem noch wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zur Anzeige. Da er keinen regelmäßigen Wohnsitz im Inland hat, musste der 20-Jährige eine Sicherheitsleistung von rund 1.000 Euro hinterlegen.

Ostrach

Gefährliche Fahrt unter Alkoholeinfluss

Offenbar deutlich alkoholisiert hat eine 63-Jährige am Donnerstagabend ihr Fahrzeug gelenkt und dabei den Gegenverkehr zum Ausweichen gezwungen. Aufgrund der deutlichen Schlangenlinien verständigte ein Zeuge schließlich die Polizei, welche die Frau kurze Zeit später zu Hause antraf. Nachdem die Frau auch hier deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, ergab ein daraufhin durchgeführter Vortest einen Atemalkoholwert von annähernd 3 Promille. Die 63-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben. Sie gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Pfullendorf

Spritztour zweier Jugendlicher endet in Unfall

Die Spritztour zweier 16-Jähriger hat am Donnerstagmittag im Seepark in einem Unfall geendet. Kurz vor 13 Uhr hatte das Duo unerlaubt die Schlüssel von einem Kleintransporter an sich genommen, diesen gestartet und damit eine Grünfläche befahren. Aufgrund zu starker Beschleunigung und falscher Lenkbewegungen kippte das Fahrzeug schließlich um und landete auf dem Dach. Hierbei erlitt der Transporter einen wirtschaftlichen Totalschaden, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Nun ermittelt die Polizei gegen die beiden Jugendlichen wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Thiergarten

Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei

Am Donnerstagnachmittag haben Beamte der Verkehrspolizei auf der L 197 zwischen Thiergarten und Stetten a. k. M. mit dem Lasermessgerät Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf dem auf 60 km/h beschränkten Streckenabschnitt wurden insgesamt vier Motorräder und ein Pkw mit teils erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Während zwei der Krafträder und der Pkw im Bereich zwischen 21 und 40 km/h Überschreitung lagen, wurden die beiden anderen Kräder noch jenseits dieses Wertes gemessen. Der unrühmliche Spitzenreiter brachte es auf 106 km/h. Neben empfindlichen Bußgeldern für alle Betroffenen kommt auf ihn zusätzlich auch ein Fahrverbot zu.

Bad Saulgau

Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Feld bei Wolfartsweiler hat sich am Donnerstagnachmittag ein 34-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war mit einem Mähdrescher mit Erntearbeiten beschäftigt, als er gegen 13.30 Uhr aufgrund eines vorangegangenen technischen Defekts Reparaturen an der Arbeitsmaschine durchführen musste und dabei mutmaßlich unachtsam den Deckel des Kühlers öffnete. Hierdurch trat die unter Druck stehende heiße Kühlflüssigkeit aus, wodurch sich der 34-Jährige schwere Verbrühungen am Oberkörper zuzog. Nachdem er zunächst noch selbstständig nach Hause fuhr und danach einen Arzt aufsuchte, musste er später zur Behandlung der Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt werden.

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