Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Über 90.000 Euro Schaden durch Online-Anlagebetrug

Opfer eines Betruges ist ein 59-Jähriger aus Friedrichshafen geworden. Er war auf eine vermeintliche Trading-Plattform im Internet aufmerksam geworden und legte dort ein Benutzerkonto an. Im Zeitraum von Anfang Februar bis Mitte Mai überwies er insgesamt knapp 90.000 Euro auf ein ausländisches Konto. Die unbekannten Täter spiegelten ihm dabei vor, das Geld gewinnbringend in ein Anlagedepot zu investieren. Nachdem der Mann schließlich Verdacht geschöpft hatte, erstattete er Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor unseriösen Online-Trading-Plattformen. Werden Sie bei Geldanlagen im Internet insbesondere misstrauisch bei fehlendem oder unvollständigem Impressum, bei Schreibfehlern auf Webseiten, bei überdurchschnittlichen Renditeversprechen und unaufgeforderten Anlageangeboten und überweisen Sie kein Geld an unbekannte ausländische Konten.

Meckenbeuren

Radfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 70-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Tettnanger Straße zugezogen. Gegen 9.30 Uhr waren der 70-Jährige sowie ein 57-jähriger Radfahrer in Richtung Meckenbeuren unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatten sich die beiden Radler zunächst gegenseitig überholt. Als der 70-Jährige erneut an dem 57-Jährigen vorbeifahren wollte und sich beide auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer seitlichen Berührung. In der Folge verlor der 70-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte und Ersthelfer in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht der Polizeiposten Meckenbeuren weitere Zeugen. Insbesondere Personen, die den Vorfall beobachtet oder vor Ort Erste Hilfe geleistet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Immenstaad

Ermittlungen wegen Beleidigung in den sozialen Medien

Wegen des Verdachts der Beleidigung im Netz ermittelt der Polizeiposten Immenstaad gegen eine 55-jährige Frau aus Friedrichshafen. Ihr wird vorgeworfen, auf einer Social-Media-Plattform einen ehrverletzenden Kommentar unter dem Beitrag einer 26-jährigen Frau hinterlassen zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg vorgelegt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass soziale Netzwerke kein rechtsfreier Raum sind. Hass, Hetze und ehrverletzende Beleidigungen im Netz werden nicht toleriert und ebenfalls konsequent strafrechtlich verfolgt.

Deggenhausertal

Kollision auf K 7744 - Polizei sucht roten Mazda nach Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Donnerstagabend auf der K 7744 zwischen Autenweiler und Untersiggingen sucht die Polizei nach dem Fahrer eines roten Mazda. Gegen 22.30 Uhr geriet ein Unbekannter in Richtung Grünwangen mutmaßlich auf die Gegenfahrspur und touchierte den entgegenkommenden VW einer 30-Jährigen. Durch den Aufprall wurden der Außenspiegel sowie die Fahrerscheibe des VW beschädigt. Der Unbekannte flüchtete ohne anzuhalten. An der Unfallstelle gesicherte Teile deuten darauf hin, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Mazda CX-5 handelt. Dieser muss am linken Außenspiegel beschädigt sein. Der Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

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