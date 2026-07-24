Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Schlangenlinien unterwegs - Zeugin meldet mutmaßlich betrunkenen Autofahrer

Dem aufmerksamen Blick einer Autofahrerin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen hat. Der Zeugin war ein Fahrer eines Kleintransporters aufgefallen, der auf der Ulmer Straße in Richtung Wangen in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg konnte das Fahrzeug kurz darauf in der Wangener Straße stoppen und den 35-jährigen Fahrer kontrollieren. Da der Mann nach Alkohol roch, musste er die Beamten nach einem Vortest zu einer Blutentnahme in einem Krankenhaus begleiten. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Wangen im Allgäu

Kind beim Aussteigen in Bustür eingeklemmt

Ein dreijähriger Junge ist am Donnerstagmittag an einer Bushaltestelle im Ortsteil Mittenweiler von der Türe eines Linienbusses eingeklemmt und leicht verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr stieg das Kind gemeinsam mit seiner Mutter aus der hinteren Bustür aus. Der Busfahrer schloss die Tür jedoch offenbar zu früh, sodass der Dreijährige eingeklemmt wurde. Als der Bus ein bis zwei Meter mit dem Jungen in der Türe anfuhr, gelang es der Mutter, ihren Sohn aus der Tür zu ziehen. Der Junge erlitt hierbei leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Wangen im Allgäu

Falsche Polizeibeamte bringen Senioren um 5.000 Euro

Ein 77-jähriger Mann aus Wangen ist am Mittwochnachmittag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Unbekannte gaben sich am Telefon als Bankmitarbeiter und Polizisten aus und überredeten den Senioren, die Ermittler bei der Festnahme von Betrügern zu unterstützen. Vertrauensvoll übergab der Mann daraufhin 5.000 Euro Bargeld an einen angeblichen Kurier, das er nach dessen Festnahme wieder zurückerhalten sollte. Der Betrug flog erst auf, als der 77-Jährige sich später bei der echten Polizei nach seinem Geld erkundigte. Die Kriminalpolizei ermittelt und betont erneut, dass echte Polizeibeamte niemals Geld oder Wertsachen am Telefon fordern oder eine Übergabe verlangen.

Vogt

36-Jähriger erleidet bei Arbeitsunfall schwerere Verletzungen

Mittelschwer verletzt wurde ein 36-jähriger Arbeiter am Donnerstag kurz nach 19 Uhr in einem Vogter Ortsteil. Der Mann war mit Reparaturarbeiten an einem Arbeitsgerät beschäftigt, bei der er in einen Hydraulikzylinder Kolbenstangen einbaute. Eine der Stangen sprang in der Folge mit großer Wucht wieder aus dem Zylinder heraus und traf den 36-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Isny

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer pustet drei Promille

Knapp drei Promille hat der Alkoholtest bei einem 49 Jahre alten Lkw-Fahrer ergeben, den Beamte des Polizeipostens Isny am Donnerstag kurz nach 10.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei verständigt, weil der 49-Jährige in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 49-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er wird daher wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Dachbalken gerät in Brand

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist am Freitagmorgen bei einem Schmorbrand in einem Wohnhaus im Ulmenweg entstanden. Die Besitzer des Hauses wurden kurz nach 6.30 Uhr auf Rauchgeruch im Dachgeschoss aufmerksam. Bei einer Nachschau stellten sie unter der Dachverkleidung verkohlte Stellen fest und alarmierten die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Schmorbrand rasch löschen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte der Brand im Bereich einer Deckenleuchte entstanden sein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Leutkirch

Unbekannte entwenden Leergut

Leergut im Wert von insgesamt knapp 200 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vom Gelände eines Getränkehandels in der Nadlerstraße gestohlen. Die Täter gelangten über den Zaun auf das Gelände und entwendeten fast zwei Dutzend Kisten sowie Flaschen. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Mit 1,7 Promille zur Polizei gefahren

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 26-Jährigen zu, der am Donnerstag kurz nach 13 Uhr unter deutlichem Alkoholeinfluss mit seinem Auto zum Polizeirevier Leutkirch gefahren ist. Der Mann wollte eine Information einholen und hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass die Beamten seine Alkoholisierung bemerken. Nachdem ein Alkoholtest gut 1,7 Promille ergeben hatte, musste der 26-Jährige die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, behielten sowohl den Führerschein als auch den Fahrzeugschlüssel ein und zeigten den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Wurzach

Tagsüber in Wohnung eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Laufe des Montags in eine Wohnung in der Ravensburger Straße eingebrochen. Der Spurenlage zufolge brach der Unbekannte ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss des am Ortsrand befindlichen Zweifamilienhauses auf und durchsuchte die Wohnräume. Er entwendete Bargeld und suchte im Anschluss das Weite. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Zeitraum zwischen 7 und 19 Uhr Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet haben, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

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