Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 8 Uhr ist in der Bodenseestraße Sachschaden in Höhe von etwa 76.000 Euro entstanden, eine Person wurde leicht verletzt. Ein 53-jähriger Daimler-Fahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Audi auf einen davor haltenden Fiat und dieser wiederum auf einen Sprinter geschoben. Die 55 Jahre alte Beifahrerin im Fiat erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Daimler als auch der Audi waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Baindt

Betrunkener mit getuntem E-Scooter auf B 30 unterwegs

Mit einem viel zu schnellen E-Scooter und 1,7 Promille war ein 23-Jähriger am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der vierspurig ausgebauten B 30 zwischen Egelsee und Ravensburg unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten konnte den 23-Jährigen schließlich auf Höhe der Ausfahrt Weingarten lokalisieren, nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf die Polizei verständigt hatten. Bei der Hinterherfahrt stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter weitaus schneller als die erlaubten 20 km/h fuhr, und stoppten den 23-Jährigen. Dabei stellten sie eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, beschlagnahmten die Polizisten. Da der 23-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird er nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Ermittlungen der Beamten zu den technischen Veränderungen am Scooter dauern an.

Wangen

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Bei einem Ausweichmanöver ist eine 11 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Donnerstag kurz nach 7.30 Uhr in der Isnyer Straße gestürzt und leicht verletzt worden. Das Mädchen war auf dem dortigen Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs, als auf Höhe des Max-Planck-Wegs ein bislang Unbekannter mit seinem Pedelec den dortigen Fußgängerüberweg querte und die 11-Jährige übersah. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich diese aus und stürzte dabei. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte, der zwischen 10 und 15 Jahre alt sein soll, fuhr indes weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem Jungen machen können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Wangen

Fahrradfahrerin und Motorradfahrer stoßen zusammen

Schwere Verletzungen hat eine 81 Jahre alte Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer am Mittwoch kurz vor 11.30 Uhr auf der L 320 bei Neuravensburg erlitten. Die Seniorin war in Richtung Roggenzell auf dem linksseitigen Radweg unterwegs und querte auf Höhe Weißenhaus die Fahrbahn. Dabei übersah sie offenbar den 68-jährigen Yamaha-Lenker, der in Richtung Neuravensburg unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Zweiräder erlitt die 81-Jährige schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige kam ebenfalls zu Fall, blieb jedoch ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 12.45 Uhr gesperrt.

Argenbühl

Bei unklarer Verkehrslage überholt - Fahrer alkoholisiert

Rund 1,3 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 71 Jahre alten Audi-Fahrer ergeben, der am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der B 12 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eine 44 Jahre alte Dacia-Fahrerin wollte auf Höhe Untervorholz nach links abbiegen und musste zunächst verkehrsbedingt anhalten. Weitere nachfolgende Fahrzeuglenker hielten hinter dem Dacia ebenfalls an. Der 71-Jährige, der in derselben Richtung unterwegs war, setzte zum Überholen der stehenden Kolonne an. Zeitgleich bog die 44-Jährige ab. Bei der Kollision des Audi mit dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme nahm eine Polizeistreife bei dem 71-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Er musste die Beamten in der Folge zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Aitrach

Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch einen Audi zerkratzt, der zwischen 14 und 19 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Schulstraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand bearbeitete der Täter die rechte Fahrzeugseite, sodass Sachschaden in Höhe von mehrere tausend Euro entstand. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

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